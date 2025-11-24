Liverpool đang tệ đến mức nào?

Một bầu không khí bi quan bao trùm Anfield. Không ai còn nhận ra nhà vô địch đầy bản lĩnh cũng như tâm lý chiến thắng trước đây.

Có thể nhận thấy điều đó ngay từ khoảnh khắc Murillo của Nottingham Forest trừng phạt hàng phòng ngự lỏng lẻo Liverpool để mở tỷ số phút 33 hôm thứ Bảy. Thay vì vùng lên, Liverpool lại buông xuôi, chấp nhận số phận và nhận thêm 2 bàn thua nữa. Mùa trước họ kiếm được 23 điểm ở các trận bị dẫn trước. Mùa hiện tại, con số này là 0.

Trên khán đài, bầu không khí ảm đạm đến đáng sợ trước khi các cổ động viên lũ lượt kéo ra về mà không đợi đến tiếng còi mãn cuộc.

Arne Slot đang mất khả năng kiểm soát tình hình.

Những thống kê thật đáng lo ngại. Đây lần đầu tiên kể từ năm 1965, thời Bill Shankly còn là huấn luyện viên, Liverpool để thua hai trận liên tiếp tại giải đấu hàng đầu nước Anh với cách biệt ba bàn. Và đây mới chỉ là lần thứ hai trong kỷ nguyên 33 năm của Ngoại hạng Anh, The Reds nhận tới 6 thất bại chỉ sau 12 trận đầu tiên của một mùa giải.

Tính ở mọi đấu trường, đội bóng của Arne Slot đã thua 8 trận, trong khi cả mùa trước họ chỉ thua 9. Họ cũng nhận 30 bàn thua cả thảy (cả mùa trước là 55), trong đó riêng tại Ngoại hạng Anh là 20 bàn. Của bao giờ trong một mùa Premier League, The Reds thủng lưới nhiều đến vậy sau 12 trận.

Một điều tệ hại nữa là Liverpool đang đánh mất lợi thế sân nhà. Trước đây, vào những lúc bất ổn, Anfield vẫn là điểm tựa để họ hồi sinh. Bây giờ, đội bóng của Slot đã thua 2/3 trận sân nhà gần nhất. Lưu ý, số trận thua này bằng với số trận thua trong 53 trận trước đó cũng tại nơi đây.

Liverpool đang hình thành thói quen thất bại.

Theo The Athletic, chưa có dấu hiệu nào cho thấy Slot bị chống đối. HLV người Hà Lan vẫn còn nguyên uy tín để có thể yêu cầu các cầu thủ tự xem xét bản thân sau chuỗi 6 thất bại trong 7 trận đã qua. Có điều Slot cũng phải chịu trách nhiệm và áp lực đang lớn dần lên, để nếu ông không sớm cải thiện tình hình, điều tồi tệ nhất sẽ đến.

Những kết quả thảm hại này không phải điều các chủ sở hữu ở Fenway Sports Group mong đợi khi phê duyệt khoản đầu tư 450 triệu bảng Anh để tăng cường cầu thủ, để rồi tạo nên mùa hè lịch sử vừa qua. Chủ tịch Tom Werner, người đã có mặt ở trận thua Nottingham Forest đã tin rằng ngân sách chuyển nhượng lớn sẽ mang lại sự nâng cấp đáng kể cả chất lượng lẫn khát khao chiến thắng, giúp Liverpool tạo nên sự thống trị ở Premier League và bứt phá tại Champions League. Thế nhưng những kỳ vọng đã tan vỡ ngay khi bắt đầu.

“Tôi phải chịu trách nhiệm cho những trận thua hiện tại", Slot nói, “Liverpool còn lâu mới đạt đến các tiêu chuẩn như mong đợi, nhưng tôi nghĩ rằng vẫn có cách để vượt qua khó khăn này dựa trên những cầu thủ chất lượng chúng tôi đang có".

Liverpool đang rất dễ tổn thương ở hàng phòng ngự.

Vấn đề là, trong tay Slot quả thực có những ngôi sao đắt giá, nhưng đó là sự kết hợp giữa dàn cầu thủ vừa vô địch đang mất phương hướng và các tân binh chật vật để thích nghi. Cuộc thay máu ồ ạt gây ra vô số hệ lụy và đẩy đội bóng vào vòng xoáy khủng hoảng.

Những gì Liverpool luôn làm tốt trong mùa giải vô địch, nay đã không còn tốt nữa. Họ gặp khó khăn trong khâu ghi bàn, và Slot giải thích lý do đến từ dứt điểm kém, song trên thực tế, họ không tạo ra quá nhiều cơ hội ngon ăn. Như trước Forest, họ cầm bóng tới 75% nhưng chỉ duy nhất một cơ hội lớn diễn ra trước khung thành đối thủ.

Họ cũng gặp rắc rối khi phòng ngự. Như đội trưởng Virgil van Dijk than thở, Liverpool có xu hướng nhận các bàn thua dễ dàng. Đặc biệt là các tình huống chống đá phạt cố định. Họ đã nhận 9 bàn thua từ các pha bóng chết, bằng đúng tổng số bàn thua trong cả mùa giải 2024/25.

Slot đánh mất sự sắc bén và dần trở nên cam chịu.

Trong bối cảnh mọi thứ đi chệch hướng, Slot đã không thể tìm ra giải pháp. Nếu như mùa trước, những tinh chỉnh chiến thuật và thay người khéo léo của ông luôn phát huy hiệu quả, giúp Liverpool xoay chuyển tình thế, thì bây giờ, hầu hết mọi quyết định đều sai.

Quyết định để Dominik Szoboszlai đá hậu vệ phải khi vắng mặt Conor Bradley và Jeremie Frimpong là một dấu hỏi, bỏ qua Joe Gomez giữa lúc Ibrahima Konate chơi rất tệ là câu hỏi khác. Cách Slot sử dụng tân binh đắt giá Alexander Isak cũng gây ra nhiều hoài nghi. Bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử bóng đá Anh chưa thể biện minh cho khoản phí chuyển nhượng 125 triệu bảng. Trận đấu với Forest, chân sút người Thụy Điển hoàn toàn lạc lõng với chỉ 15 lần chạm bóng, không một cú sút trúng đích trước khi bị thay ra. Trong tình cảnh đó, Hugo Ekitike, cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất đội mùa này (6 bàn) lại bị loại khỏi đội hình xuất phát trong trận đấu thứ 50 của Slot tại Premier League.

Slot đang tạo nên một mớ hỗn độn và bất lực để thoát ra. Khi sự kiên nhẫn của các ông chủ dần cạn kiệt, tương lai của HLV người Hà Lan đang gióng lên hồi chuông báo động.