Liverpool chưa xác định thời điểm sa thải "thuyền trưởng" Arne Slot

Theo Evening Standard, ngay sau thất bại 0-2 dưới tay PSG tại tứ kết lượt đi Champions League, lãnh đạo Liverpool đã đưa ra quyết định quan trọng liên quan đến tương lai của HLV Arne Slot lẫn đội bóng. Quyết định được thông qua ngay trước khi "The Kop" quay lại tranh tài ở Premier League cuối tuần này.



Thất bại trước PSG may mắn chưa phải là giọt nước tràn ly khiến giới chủ Liverpool hết kiên nhẫn

Áp lực đang đè nặng lên vai vị thuyền trưởng người Hà Lan sau ba thất bại liên tiếp trên mọi mặt trận. Liverpool lần lượt gục ngã trước Brighton ở giải Ngoại hạng, bị Man City vùi dập tại FA Cup, trước khi để thua 0-2 trước Paris Saint-Germain ở lượt đi tứ kết Champions League.

Đáng chú ý, việc Slot thử nghiệm sơ đồ 5 hậu vệ trong trận gặp PSG đã không mang lại hiệu quả, thậm chí chính ông cũng thừa nhận đội bóng quá may khi không bị thủng lưới nhiều hơn.

Liverpool như "một đội quân ô hợp" với thất bại ê chề ở Paris

Dù vậy, theo các nguồn tin từ Anh, đặc biệt là The Telegraph, giới chủ Fenway Sports Group (FSG) vẫn muốn Arne Slot tiếp tục dẫn dắt đội bóng ở mùa giải tới. Quyết định này cho thấy sự kiên nhẫn hiếm thấy của thượng tầng Liverpool trong bối cảnh đội bóng sa sút phong độ.

Một trong những lý do được đưa ra là những biến động lớn nằm ngoài phương diện chuyên môn.

Sự ra đi đầy bi kịch của Diogo Jota hồi mùa hè năm ngoái, cùng sự sa sút của các trụ cột như Mohamed Salah và đội trưởng Virgil van Dijk đã ảnh hưởng đáng kể đến thành tích chung.

Sau thất bại hồi giữa tuần tại Paris, Van Dijk thừa nhận đây có thể là "hồi kết của một kỷ nguyên", trong bối cảnh bản thân trung vệ này cùng với Mohamed Salah và Andrew Robertson có khả năng chia tay đội bóng vào mùa hè năm nay.

Những tên tuổi lớn sẽ rời Liverpool mùa hè này

Ban lãnh đạo Liverpool vì thế muốn trao thêm cơ hội cho Slot, cụ thể là thời gian với ít nhất một kỳ chuyển nhượng nữa để định hình lại cơ cấu đội bóng. Đây được xem là bước đi tương tự như cách họ từng kiên nhẫn với Jürgen Klopp, người phải mất nhiều năm mới mang về danh hiệu lớn cho đội chủ sân Anfield.

Arne Slot thất bại trước các đối thủ lão luyện Pep Guardiola, Luis Enrique

Trong khi đó, cái tên Xabi Alonso - cựu tiền vệ Liverpool - dù đang tự do sau khi rời Real Madrid, lại không phải lựa chọn ưu tiên. Việc Alonso từng từ chối dẫn dắt Liverpool vào mùa hè 2024 được cho là yếu tố khiến giới chủ FSG cân nhắc, nhất là khi so với sự chủ động và quyết tâm nhận nhiệm vụ của Slot.

Với sự hậu thuẫn từ thượng tầng, Arne Slot sẽ còn cơ hội để xoay chuyển tình thế khi Liverpool bước vào giai đoạn then chốt của mùa giải.