Liverpool cần làm gì để đảo ngược tình thế trước PSG?

Liverpool vs PSG.

Những đội bóng từng áp đảo PSG về khía cạnh chiến thuật

Chelsea của Enzo Maresca đã đánh bại PSG trong trận chung kết FIFA Club World Cup tại Mỹ, bằng cách sử dụng lối chơi gây áp lực quyết liệt, theo kèm những cầu thủ nguy hiểm nhất của Luis Enrique.

Cặp trung vệ Levi Colwill và Trevoh Chalobah sẽ dâng cao để theo kèm Ousmane Dembele mỗi khi cầu thủ người Pháp lùi về khu vực giữa sân. Sự hỗ trợ của tiền vệ Moises Caicedo đảm bảo rằng mọi khoảng trống trong đội hình Chelsea đều được bịt kín. Ý tưởng là chặn hai hướng tấn công cùng lúc thay vì để PSG mở ra một hướng khác, điều mà họ thường làm rất tốt với những pha di chuyển ngược chiều.

Hệ thống năm hậu vệ của Liverpool tại Parc des Princes được thiết kế để gây áp lực lên hàng công của PSG theo cách tương tự, nhưng cách tiếp cận của Chelsea cho thấy sự linh hoạt hơn.

Levi Colwill dâng lên theo kèm Dembele, trong khi Caicedo lùi về trám vào vị trí mà hậu vệ người Anh để lại.

Monaco là một đội bóng đã khắc chế được PSG ở mùa giải này. Họ có thành tích đối đầu thắng 2, hòa 1 và thua 1 trong 4 trận đấu. Trong chiến thắng 3-1 tại Parc des Princes hồi tháng 3, Monaco đã thi đấu với sơ đồ 3 trung vệ, tương tự với Liverpool vào tuần trước.

Trong lối chơi kèm người chủ yếu, tiền vệ tấn công Mamadou Coulibaly dâng cao tương tự như Dominik Szoboszlai, tạo thành hàng công ba người cùng với hai tiền đạo. Đội bóng của Sebastian Pocognoli quen thuộc hơn với sơ đồ ba hậu vệ, tỏ ra hiệu quả và gắn kết hơn nhiều trong khâu pressing, hạn chế lối chơi tấn công của PSG.

Lối chơi pressing tầm cao là chìa khóa, và những pha mất bóng ở khu vực tấn công của PSG đã dẫn đến hai bàn thắng đầu tiên và thứ ba của Monaco. Sự tự tin thái quá của Warren Zaire-Emery khi rê bóng trong vòng cấm địa đã bị trừng phạt. Coulibaly đã cắt được đường chuyền của anh và Maghnes Akliouche ghi bàn.

Ở bàn thắng thứ ba, Vitinha bị gây áp lực bởi Denis Zakaria, Akliouche và đánh mất quyền kiểm soát bóng. Bóng đến chân Folarin Balogun, và pha dứt điểm từ rìa vòng cấm của anh ấy chính là nguồn cảm hứng mà Liverpool cần từ hàng công của mình.

Không giống như Monaco, Rennes đã gặp khó khăn khi đối đầu với PSG, thua 5-0 tại Parc des Princes vào tháng 12. Trong trận lượt về vài tháng sau đó, họ đã giành chiến thắng khi chơi với sơ đồ 4-2-3-1, với Sebastian Szymanski khóa chặt Vitinha.

Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên tạm quyền Sebastien Tambouret, Rennes đã gây khó khăn cho PSG theo ba cách khác nhau.

Bàn thắng thứ hai của họ đến từ một quả phạt góc, và Liverpool sẽ cần phải tạo ra nhiều mối đe dọa hơn từ các tình huống cố định so với trận đấu ở Paris. Bàn thắng thứ ba, do Breel Embolo ghi, là một pha phản công.

Ví dụ trên là một phương án tấn công mà Liverpool đã gặp khó khăn trong việc tạo ra ở trận lượt đi.

Bàn thắng đầu tiên của Rennes đến từ một đường chuyền dài lên phía trước, được Musa Al-Taamari khống chế và dứt điểm thành công.

Giờ hãy cùng xem bàn thắng thứ hai của Monaco. Một lần nữa, một đường chuyền dài lên phía trước đã dẫn đến việc Aleksandr Golovin ghi bàn.

Liverpool đã gặp khó khăn trong việc đe dọa hàng phòng ngự của PSG tuần trước, nhưng những ví dụ trên cho thấy rằng lối chơi trực diện có thể mang lại thành công. Thực hiện một kế hoạch chiến thắng sẽ rất khó khăn, nhưng PSG cũng có những điểm yếu. Vấn đề là làm sao để khai thác chúng…

Liverpool nên áp dụng chiến thuật nào?

Slot giải thích ở Paris rằng ông chuyển sang sơ đồ năm hậu vệ - Liverpool chỉ kiểm soát bóng 26% - vì ông đã chứng kiến PSG dễ dàng đánh bại các đối thủ khác bất kể lối chơi của họ. Dù có phần bi quan, đội bóng của ông cần phải thực tế trong mục tiêu của mình.

Điểm mạnh nhất của Liverpool trong mùa giải 2024-2025 là khả năng phản công. Họ hiệu quả trong mọi pha bóng, cả khi có và không có bóng, và thường ghi bàn dẫn trước trong các trận đấu. Điều đó có nghĩa là họ có thể lùi sâu phòng ngự, mời đối thủ dâng cao và tận dụng tốc độ của Mohamed Salah, Luis Diaz và Cody Gakpo để phá vỡ hàng phòng ngự đối phương.

Không muốn quá bi quan, Slot cần phải khai thác điểm mạnh đó. Hugo Ekitike đã tỏa sáng trong một đội Eintracht Frankfurt xuất sắc trong các pha chuyển đổi trạng thái. Mùa trước, Salah có 22 cú sút (cao nhất giải đấu) và 7 bàn thắng từ các pha phản công nhanh, một thống kê mà Opta sử dụng để định lượng các pha phản công.

Nếu bạn nghĩ rằng, ngay cả khi dẫn trước 2-0, PSG vẫn sẽ chơi phòng ngự co cụm và không cho đối phương có khoảng trống hay những pha phản công, thì hãy nhớ rằng đây là đội bóng được dẫn dắt bởi Luis Enrique. Hai hậu vệ cánh Achraf Hakimi và Nuno Mendes sẽ tham gia tấn công, các tiền vệ sẽ hoán đổi vị trí và PSG sẽ muốn kiểm soát bóng.

Mùa giải trước, PSG đã ghi bàn từ những pha phối hợp chuyền bóng đẹp mắt trên sân khách trước Arsenal và Liverpool ở vòng loại trực tiếp. Họ sẽ cố gắng chơi tấn công. Dù Liverpool có thể bị cám dỗ dâng cao đội hình và tận dụng bầu không khí tại Anfield để làm PSG suy yếu, nhưng đội khách của họ sở hữu kỹ thuật tuyệt vời và nhiều khả năng sẽ xuyên thủng hàng phòng ngự vốn khá yếu kém của họ.

2025/2026 là mùa giải tệ nhất của Liverpool về khả năng giành lại bóng ở khu vực 1/3 cuối sân trong tám năm qua. Tỷ lệ bốn lần giành lại bóng mỗi trận đấu ở giải Ngoại hạng Anh của họ chỉ bằng gần một nửa so với mùa giải 2021-22 dưới thời Jurgen Klopp (7,6).



Tại Ngoại hạng Anh mùa này, các đối thủ đã thực hiện 15 đường chuyền phá vỡ toàn bộ ba tuyến của Liverpool. Chỉ có Fulham (18) bị xuyên thủng nhiều hơn, và hàng phòng ngự của Liverpool bị xuyên thủng nhiều thứ bảy trong giải đấu.

Thường thì, các tiền đạo của Liverpool pressing không đủ quyết liệt, và khoảng cách giữa các tuyến quá lớn. Điều đó được thể hiện rõ trong bàn thắng của Man City ở trận thắng 4-0 trước Liverpool tại tứ kết FA Cup tháng này. Szoboszlai đã phải một chọi hai ở khu vực giữa sân dù Liverpool có tới năm cầu thủ dâng cao để pressing, và City đã dễ dàng vượt qua họ chỉ với hai đường chuyền.

Nico O’Reilly dâng cao hỗ trợ Jeremy Doku, thực hiện pha phối hợp một chạm. Đường chuyền ngược của O’Reilly tạo cơ hội cho Erling Haaland ghi bàn.

Có rất nhiều bằng chứng trong trận thua lượt đi tại Paris cho thấy lối chơi pressing của Liverpool thiếu năng lượng và không đủ mạch lạc. Jeremie Frimpong đã thành công trong việc vô hiệu hóa Mendes vài lần trong hiệp một. Tuy nhiên, PSG nhanh chóng hóa giải khả năng pressing của Liverpool, kéo các trung vệ của The Kop lên phía trước, rồi chuyền bóng vào khoảng trống phía sau hàng phòng ngự.

Arne Slot nên sử dụng sơ đồ nào?

Như hình dưới đây, sơ đồ thường dùng của ông là 4-2-3-1, nhưng các sơ đồ 4-4-2 (dù là hình kim cương hay 4-2-2-2) cũng đã được sử dụng, cũng như sơ đồ 3-5-2 vào tuần trước. Nhà phân tích dữ liệu Mark Carey và phóng viên Andy Jones của The Athletic đều muốn Liverpool thi đấu với sơ đồ 4-2-2-2 trước PSG.

Mark Carey (4-2-2-2): Mamardashvili; Frimpong, Konate, Van Dijk, Kerkez; Mac Allister, Gravenberch; Szoboszlai, Wirtz; Salah, Ekitike.

Liverpool cần trở lại với sơ đồ bốn hậu vệ tại Anfield, họ cần thêm người ở khu vực giữa sân để đối phó với hàng tiền vệ của PSG. Về lý thuyết, hàng tiền vệ của Liverpool sẽ áp đảo về số lượng, từ đó có thể kiểm soát thế trận tốt hơn.

Ekitike và Salah đã bắt cặp với nhau khá hiệu quả trong những lần hiếm hoi thi đấu cùng nhau. Liverpool thiếu tốc độ trong tấn công tại Parc des Princes, và những pha chạy chỗ đón bóng của Salah ít nhất sẽ khiến các hậu vệ PSG phải suy nghĩ kỹ hơn khi dâng cao tấn công.

Andy Jones (4-2-2-2): Mamardashvili; Frimpong, Konate, Van Dijk, Kerkez; Gravenberch, Mac Allister; Szoboszlai, Wirtz; Salah, Ekitike.

Mặc dù tôi muốn đưa ra thêm nhiều phương án khác, nhưng phương án tốt nhất có lẽ là một hàng tiền vệ "hình hộp". Bất kể hệ thống hay sơ đồ nào, điều quan trọng là phải ngăn chặn Vitinha. Anh ấy là "bộ não" của PSG. Tôi muốn Szoboszlai theo kèm anh ấy "như hình với bóng" suốt trận đấu, nhưng điều đó lại khiến khoảng trống lộ ra ở các khu vực khác.

(Theo The Athletic)