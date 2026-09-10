Liverpool 2-1 Atletico Madrid: Szoboszlai, Mac Allister lật ngược tình thế

Liverpool đánh bại Atletico Madrid với tỷ số 2-1 trên sân vận động Anfield (Anh) nhờ các bàn thắng của Szoboszlai và Mac Allister.

Sáng 10/9, Liverpool khởi đầu hành trình tại UEFA Champions League (Cúp C1 châu Âu) mùa giải 2026-2027 bằng chiến thắng 2-1 trước Atletico Madrid. Đội khách ghi bàn trước nhưng 2 pha lập công của Szoboszlai và Mac Allister giúp đại diện của bóng đá Anh lật ngược tình thế.

Hiệp một diễn ra với thế trận cân bằng. Cả 2 đội cùng có tỷ lệ kiểm soát bóng 50%, thực hiện 6 pha dứt điểm, 3 lần trúng đích. Liverpool nhập cuộc tốt hơn với những cơ hội liên tiếp của Isak và Barcola. Tuy nhiên, Atletico Madrid mới là đội ghi bàn trước. Alvarez kiến tạo cho Llorente mở tỷ số ở phút 17.

Liverpool tiếp tục tấn công và dồn ép đối thủ trong phần còn lại của hiệp một. Sức ép của đội chủ nhà được chuyển hóa thành bàn gỡ hòa ở phút 40. Szoboszlai đưa bóng vào lưới Atletico Madrid sau pha phối hợp ăn ý trong vòng cấm với Araujo.

Liverpool thắng ngược Atletico Madrid. (Ảnh: Reuters)

Liverpool tăng tốc ngay khi hiệp hai bắt đầu. Cú sút xa hiểm hóc của Mac Allister đưa đội chủ nhà vượt lên ở phút 50.

Thế trận sau đó nghiêng về Atletico Madrid. Đội bóng Tây Ban Nha kiểm soát bóng 60% trong hiệp 2. Tuy nhiên, cơ hội mà họ tạo ra không nhiều. Đội khách chỉ có 3 cú sút, một lần trúng đích với tỷ lệ thành bàn được máy tính đánh giá chỉ 25%.

Liverpool kiểm soát tốt tình hình, không cho đối thủ tạo ra cơ hội nguy hiểm nào ở nửa sau của trận đấu. Sau khi dẫn bàn, đội chủ nhà cũng có vài pha uy hiếp khung thành đối phương. Frimpong suýt nâng tỷ số lên 3-1 khi pha ghi bàn của anh không được công nhận vì lỗi việt vị.

Dù không thể ghi thêm bàn, đội chủ sân Anfield vẫn thành công trong việc bảo đảm an toàn cho khung thành. Liverpool thắng Atletico Madrid với tỷ số 2-1.

Thông tin trước trận Liverpool đấu Atletico Madrid

Liverpool chưa thua trận nào ở Ngoại Hạng Anh mùa này, nhưng mới giành được 1 chiến thắng trước đội mới lên hạng Ipswich Town (còn lại là 2 trận hòa 2-2 với Nottingham Forest và Newcastle United)

Alexander Isak ghi cả hai bàn trong 9 phút đầu trận gặp Ipswich, nâng thành tích lên 3 bàn từ đầu mùa. Cody Gakpo cũng có 1 bàn thắng và 3 pha kiến tạo.

Isak có phong độ cao trước trận Liverpool đấu Atletico Madrid. (Ảnh: AP)

Atletico Madrid giành 7 điểm sau ba vòng đầu tiên của mùa giải La Liga trước khi thua Athletic Bilbao 0-3. Đội bóng của Diego Simeone nhận 6 bàn trong hiệp hai ở ba trận gần nhất.

Mô hình dự đoán tỷ lệ thắng trận Liverpool vs Atletico Madrid của Opta đặt đại diện nước Anh ở vị thế nhỉnh hơn. Liverpool thắng 53% trong các kịch bản mô phỏng bằng dữ liệu, Atletico Madrid đạt 23,5%, còn khả năng hòa là 23,4%.

Link xem trực tiếp Liverpool vs Atletico Madrid hôm nay

Thông tin link xem trực tiếp Liverpool đấu với Atletico Madrid được cập nhật theo dữ liệu chính thức của TV360. Đây cũng là đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng trận đấu.

Link TV360 trực tiếp bóng đá Liverpool vs Atletico Madrid (sao chép và dán vào trình duyệt web): https://tv360.vn/tv/tv360-1?ch=2554

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