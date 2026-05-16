Lionel Messi và chiến tích World Cup khiến cả thế giới bóng đá phải cúi đầu

Sau bao lần lỡ hẹn, sau những giọt nước mắt ở Đức năm 2006, nỗi đau ở Brazil năm 2014 hay cú sốc tại Nga năm 2018, Messi cuối cùng đã chạm tay vào chiếc cúp vàng danh giá nhất hành tinh.

Đó không chỉ là khoảnh khắc đăng quang của đội tuyển Argentina, mà còn là đoạn kết hoàn mỹ cho hành trình của một thiên tài bóng đá. World Cup 2022 vì thế trở thành sân khấu vĩ đại nhất trong sự nghiệp của Messi — nơi anh không còn bị đặt cạnh Diego Maradona hay Pele, mà tự mình bước lên đỉnh Olympus của bóng đá thế giới.

Người thủ lĩnh bước ra khỏi cái bóng áp lực

Trước khi World Cup 2022 khởi tranh, Messi đã bước sang tuổi 35. Nhiều người tin rằng đây là cơ hội cuối cùng của anh với chiếc cúp vàng. Áp lực đè nặng lên đôi chân của số 10 Argentina lớn đến mức mọi bước chạy của anh đều bị soi xét.

Thế nhưng, Messi bước vào giải đấu ở Qatar với một sự điềm tĩnh khác lạ. Không còn hình ảnh chàng trai nhỏ bé cúi đầu thất thần sau những thất bại cùng đội tuyển quốc gia, người ta thấy một thủ lĩnh thực thụ — trầm lặng nhưng đầy quyền uy.

Cú sốc thua Saudi Arabia 1-2 ở trận mở màn từng khiến Argentina chao đảo. Nhưng cũng chính thời điểm ấy, Messi trở thành điểm tựa tinh thần cho toàn đội. Anh ghi bàn mở tỷ số từ chấm phạt đền, rồi sau thất bại vẫn lên tiếng trấn an đồng đội và người hâm mộ rằng Argentina sẽ đứng dậy.

Và họ thực sự đứng dậy.

Messi ghi bàn vào lưới Mexico trong trận cầu sinh tử ở vòng bảng bằng một cú sút xa lạnh lùng. Bàn thắng ấy không chỉ cứu Argentina khỏi nguy cơ bị loại sớm mà còn như giải phóng toàn bộ áp lực tâm lý đè nặng lên đội bóng áo sọc xanh trắng.

Từ thời khắc đó, Messi bắt đầu trình diễn thứ bóng đá đẹp nhất của mình tại một kỳ World Cup. Anh không còn chỉ là nghệ sĩ rê bóng mê hoặc, mà còn là bộ não chiến thuật, người dẫn dắt nhịp chơi và truyền niềm tin cho toàn đội.

Những dấu ấn thiên tài trên hành trình vô địch

World Cup 2022 chứng kiến một Messi toàn diện bậc nhất trong sự nghiệp quốc tế của anh. Không chỉ ghi bàn, kiến tạo hay điều tiết trận đấu, Messi còn biết cách xuất hiện đúng lúc ở những khoảnh khắc định mệnh.

Ở vòng 1/8 gặp Australia, anh ghi bàn mở tỷ số trong trận đấu thứ 1000 của sự nghiệp chuyên nghiệp. Đó cũng là bàn thắng đầu tiên của Messi ở vòng knock-out World Cup — điều từng khiến anh bị chỉ trích suốt nhiều năm.

Tứ kết với Hà Lan là trận đấu cho thấy rõ nhất bản lĩnh của Messi. Trong thế trận căng như dây đàn, anh tạo nên đường kiến tạo thiên tài bằng cú chọc khe xé toang hàng thủ đối phương để Nahuel Molina ghi bàn. Sau đó, Messi tiếp tục lạnh lùng đánh bại thủ môn Andries Noppert trên chấm phạt đền.

Ngay cả khi Argentina bị gỡ hòa 2-2 và phải bước vào loạt luân lưu cân não, Messi vẫn là người đầu tiên bước lên thực hiện cú đá của mình với vẻ bình thản đáng kinh ngạc. Hình ảnh anh nhìn thẳng vào khán đài Hà Lan sau trận đấu như lời khẳng định rằng số 10 Argentina đã sẵn sàng cho mọi thử thách cuối cùng.

Đến bán kết gặp Croatia, Messi tạo nên một trong những khoảnh khắc biểu tượng nhất World Cup 2022. Ở tuổi 35, anh vẫn khiến hậu vệ trẻ Josko Gvardiol — người chơi cực hay suốt giải — hoàn toàn bất lực với pha rê bóng sát đường biên trước khi kiến tạo cho Julian Alvarez ghi bàn.

Đó là pha bóng hội tụ đầy đủ phẩm chất của Messi: kỹ thuật, thăng bằng, nhãn quan và sự lạnh lùng của một thiên tài.

Tính đến trước trận chung kết, Messi đã ghi 5 bàn và có 3 kiến tạo. Nhưng điều quan trọng hơn các con số là tầm ảnh hưởng tuyệt đối của anh lên lối chơi Argentina. Mỗi pha chạm bóng của Messi đều khiến cả sân vận động nín thở.

Đêm chung kết biến Messi thành bất tử

Ngày 18/12/2022 tại Lusail không đơn thuần là một trận chung kết World Cup. Nó giống một bộ phim điện ảnh kéo dài hơn 120 phút, nơi Messi đóng vai nhân vật trung tâm trong chương cuối cùng của sự nghiệp huy hoàng.

Argentina dẫn Pháp 2-0 sau hơn 70 phút nhờ bàn mở tỷ số của Messi và pha lập công của Angel Di Maria. Khi cả thế giới nghĩ chiếc cúp vàng đã nằm chắc trong tay đại diện Nam Mỹ, Kylian Mbappe bất ngờ kéo trận đấu trở lại chỉ trong chưa đầy hai phút.

Nhưng Messi chưa bao giờ bỏ cuộc.

Trong hiệp phụ, anh xuất hiện đúng lúc để đệm bóng cận thành nâng tỷ số lên 3-2 cho Argentina. Messi chạy về phía khán đài với gương mặt vừa hạnh phúc vừa căng thẳng, như thể anh biết định mệnh vẫn chưa dừng lại.

Rồi Mbappe lại ghi bàn từ chấm phạt đền, đưa trận đấu tới loạt luân lưu.

Khoảnh khắc ấy, hàng triệu người hâm mộ Argentina trên khắp thế giới gần như không dám nhìn vào màn hình. Nhưng Messi vẫn bước lên đầu tiên. Cú đá nhẹ nhàng nhưng đầy bản lĩnh của anh mở đầu cho chiến thắng lịch sử.

Khi Gonzalo Montiel thực hiện thành công quả luân lưu quyết định, Messi quỳ xuống sân cỏ. Các đồng đội lao đến ôm chầm lấy anh. Sau nhiều năm cô đơn trong màu áo tuyển quốc gia, cuối cùng Messi cũng có được cái kết đẹp nhất.

World Cup 2022 khép lại với 7 bàn thắng, 3 kiến tạo và danh hiệu Quả bóng vàng World Cup dành cho Messi. Anh trở thành cầu thủ đầu tiên ghi bàn ở mọi vòng đấu của một kỳ World Cup: vòng bảng, vòng 1/8, tứ kết, bán kết và chung kết.

Nhưng giá trị lớn nhất của Messi ở Qatar không nằm ở những thống kê. Điều khiến người ta xúc động chính là cách anh chiến thắng số phận và vượt qua mọi áp lực để hoàn thiện di sản của mình.

Có những cầu thủ vĩ đại nhờ tài năng. Có những huyền thoại sống mãi nhờ danh hiệu. Messi ở World Cup 2022 là sự kết hợp của cả hai điều ấy.

Trong đêm Doha huyền ảo, khi nâng cao chiếc cúp vàng giữa biển người Argentina cuồng nhiệt, Lionel Messi không còn chỉ là một cầu thủ bóng đá.

Anh trở thành biểu tượng bất tử của môn thể thao vua.



