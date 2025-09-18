Lionel Messi và Inter Miami sắp hoàn tất một hợp đồng nhiều năm mới.

Bất chấp những báo cáo trước đây về việc Messi liên hệ với các CLB ở các giải đấu khác - đặc biệt là tại Saudi Arabia - cả Inter Miami và đội trưởng người Argentina đều cho biết họ vẫn muốn tiếp tục mối quan hệ trong và ngoài sân cỏ. Hai bên đang trong giai đoạn cuối của quá trình đàm phán, trong khi các nguồn tin xác nhận rằng thỏa thuận dự kiến sẽ sớm được hoàn tất. Sau khi Messi và Inter Miami thống nhất, hợp đồng sẽ được gửi đến Major League Soccer (MLS) để phê duyệt cuối cùng.

Cầu thủ 8 lần thắng Quả bóng vàng lần đầu ký hợp đồng với Inter Miami vào ngày 15-7-2023, anh đến Nam Florida với hợp đồng 2 năm rưỡi đến hết mùa giải 2025. Nhà vô địch World Cup đã tạo ra tác động ngay lập tức cho CLB, đưa Inter Miami đến chức vô địch Leagues Cup đầu tiên năm 2023 - chỉ vài tuần sau khi ra mắt. Kể từ khi Messi gia nhập đội bóng, Miami đã lập kỷ lục giải đấu về số điểm cao nhất trong một mùa giải MLS thường niên và giành chức vô địch Supporters' Shield năm 2024.

Năm 2025, Messi đã chơi 36 trận cho Inter Miami và ghi tổng cộng 28 bàn thắng cùng 14 pha kiến tạo trên mọi đấu trường - bao gồm CONCACAF Champions Cup, Club World Cup, MLS và Leagues Cup. Hiện tại, anh là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử đội bóng… Đồng sở hữu Inter Miami, Jorge Mas trước đây đã chia sẻ với ESPN rằng CLB sẽ làm mọi cách để đảm bảo Messi cảm thấy thoải mái khi ký hợp đồng gia hạn, và giải nghệ tại Nam Florida.