Lionel Messi dự lễ vinh danh tại Nhà Trắng, tặng quà đặc biệt cho ông Trump

Ngày 5/3, Lionel Messi cùng CLB Inter Miami đã tới Nhà Trắng dự buổi tiếp đón chúc mừng chức vô địch MLS Cup đầu tiên trong lịch sử đội bóng. Tại sự kiện, đội trưởng Messi đã tặng quà lưu niệm cho Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Messi bước vào Phòng Đông cùng ông Trump và đồng chủ sở hữu Inter Miami Jorge Mas. Sau đó, siêu sao người Argentina tặng vị tổng thống một quả bóng màu hồng - màu sắc đặc trưng của đội bóng Miami. Ngoài ra, ông Trump còn được Jorge Mas và HLV trưởng Javier Mascherano gửi tặng áo thi đấu và một chiếc đồng hồ của CLB.

“Chúng ta đang vinh danh những con người thực sự tài năng. Tôi rất vinh dự khi được nói điều mà chưa tổng thống Mỹ nào từng có dịp nói: ‘Chào mừng đến Nhà Trắng, Lionel Messi'" , ông Trump phát biểu tại buổi lễ.

Tổng thống Donald Trump phát biểu trong buổi lễ vinh danh. (Nguồn: The Athletic)

Ông Trump cũng kể rằng con trai mình - Barron Trump - là người hâm mộ của Messi: “Con trai tôi hỏi: ‘Bố có biết hôm nay ai sẽ đến không?’ Tôi nói là 'Không, bố bận nhiều việc'. Nó trả lời: ‘Messi.’ Nó rất hâm mộ anh. Và tôi nghĩ anh cũng từng gặp một người mà nó cũng hâm mộ là Cristiano Ronaldo. Ronaldo rất tuyệt vời, và anh cũng vậy”.

Inter Miami giành chức vô địch MLS Cup 2025 sau khi đánh bại Vancouver Whitecaps 3-1 trong trận chung kết diễn ra ngày 6/12 tại Fort Lauderdale. Messi tiếp tục được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất giải (MVP) mùa thứ hai liên tiếp.

“Leo, anh đã vào cuộc và ngay lập tức giành chiến thắng, đó là điều rất hiếm khi xảy ra. Thành thật mà nói, anh đã phải chịu áp lực lớn hơn nhiều so với những gì mọi người tưởng tượng, bởi ai cũng kỳ vọng anh sẽ chiến thắng” , ông Trump nói.

Đội trưởng Messi tặng ông Trump quả bóng mang màu sắc đặc trưng của Inter Miami. (Nguồn: The Athletic)

Đây là lần đầu tiên Messi đến Nhà Trắng kể từ khi gia nhập Inter Miami vào tháng 7/2023. Chuyến thăm diễn ra chỉ vài tháng sau khi Cristiano Ronaldo - đối thủ lâu năm của anh - cũng từng tham dự một bữa tối tại đây hồi tháng 11 năm ngoái.

Trên thực tế, Messi từng được mời tham dự một sự kiện tại Nhà Trắng trước đó. Tháng 1/2025, tiền đạo người Argentina được trao Huân chương Tự do Tổng thống - danh hiệu dân sự cao quý nhất của Mỹ. Khi ấy, Messi cho biết anh “rất vinh dự” và xem giải thưởng này là một “đặc ân lớn”. Tuy nhiên, do đã có lịch trình từ trước, đội trưởng Inter Miami cuối cùng không thể tham dự buổi lễ trao huân chương.

Buổi lễ còn có sự góp mặt của nhiều ngôi sao Inter Miami như Luis Suárez, Tadeo Allende và Rodrigo De Paul, cùng Ủy viên MLS Don Garber và một số khách mời khác.

Sau buổi tiếp đón, Tổng thống Mỹ đã mời toàn đội Inter Miami vào thăm Phòng Bầu dục.