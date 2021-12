Liệu Chủ tịch Dana White có sẵn sàng để ngôi sao hạng nặng Francis Ngannou ra đi?

Cách đây ít ngày, Chủ tịch Dana White đã tham gia buổi phỏng vấn cùng đối tác phát sóng ESPN. Tại đây, ông trùm lên tiếng về hàng loạt chủ đề được làng võ quan tâm. Một trong số này là câu chuyện liên quan tới nhà vô địch hạng nặng Francis Ngannou. Khi được hỏi về hợp đồng của Ngannou, White tỏ ra không mặn mà với chuyện níu kéo, cho hay sẽ tôn trọng Ngannou về quyết định đi hay ở.



Hồi tháng 3 vừa qua, "The Predator" phế ngôi của Stipe Miocic để trở thành nhà vua mới của hạng nặng. Tới mùa hè, vào thời điểm Ngannou đang rục rịch trở lại, UFC bất ngờ gạt nhà vô địch ra ngoài, tổ chức trận tranh đai tạm thời với chiến thắng thuộc về Ciryl Gane.

Động thái trên của UFC tất nhiên khiến phía Ngannou không hài lòng nhưng tay đấm đến từ Cameroon buộc phải "ngậm bồ hòn làm ngọt". Vào tháng tới, Ngannou sẽ so tài cùng Gane trong trận đấu chính của UFC 270. Theo thông báo, đây là trận đấu cuối trong hợp đồng của Ngannou. Màn so tài trên khép lại, điều gì xảy ra nếu Ngannou và UFC không thể tìm được tiếng nói chung? White chia sẻ điều này với ESPN.

"Những chuyện như này vẫn có thể xảy ra. Đôi khi bạn không thể thống nhất các điều khoản với người đối diện. Là một võ sĩ, bạn phải cẩn trọng khi chọn người đại diện. Tôi không nghĩ Ngannou có đội ngũ đại diện tốt.

Nếu cậu ta muốn ở lại, tôi rất vui với điều đó. Nếu cậu ta muốn ra đi, cũng không vấn đề gì. Như nào cũng tốt. Tôi không nghĩ quá nhiều về hợp đồng của cậu ta. Nếu thắng, cậu ta sẽ ở lại với chúng tôi. Nhưng Ngannou cũng có thể chỉ còn một trận với chúng tôi (nếu thua)".

Phải chăng White thực sự không quan tâm tới việc đi hay ở của Ngannou? Hãy thử phân tích cụ thể ý nghĩa trong phát biểu của White.

"Những chuyện như này vẫn có thể xảy ra. Đôi khi bạn không thể thống nhất các điều khoản với người đối diện"

Thật tệ phải không? Chúng ta đang có một chuyên gia KO, người vươn lên từ gian khó vượt qua muôn vàn khó khăn để thành công, người sở hữu phẩm chất ngôi sao cùng đòn đấm chết người. Nhưng nếu cậu ta không hài lòng với bản hợp đồng được UFC đưa ra? Chúng tôi chẳng thể làm gì khác.

Ngannou hạ đo ván Miocic tại UFC 260

Là một võ sĩ, bạn phải cẩn trọng khi chọn người đại diện. Tôi không nghĩ Ngannou có đội ngũ đại diện tốt.



Ngannou được đại diện bởi Creative Artist Agency (CAA), đối thủ cạnh tranh với chính Endeavor ở mặt quản lý các VĐV. Như chúng ta đều biết Endeavor thì lại sở hữu UFC. Nói cách khác, CAA không việc gì phải "chơi đẹp" với UFC hay thuyết phục Ngannou nhanh chóng ký vào hợp đồng mới.

Thực tế, CAA không đại diện cho nhiều võ sĩ tại UFC, không có lý do để nhún nhường với UFC. Vì thế, CAA có thể ra yêu sách để Ngannou có chế độ đãi ngộ tốt hơn. Không nhiều người dám làm điều đó và chúng tôi hiển nhiên không khoái điều này. Họ là những người đại diện tồi tệ.

Nếu cậu ta muốn ở lại, tôi rất vui với điều đó. Nếu cậu ta muốn ra đi, cũng không vấn đề gì. Như nào cũng tốt.

Chúng tôi tất nhiên không muốn Ngannou ra đi nhưng không chấp nhận những yêu cầu thái quá. Nếu cậu ta vẫn cứng đầu chúng tôi sẵn sàng mạnh tay. Trong quá khứ, chúng tôi cũng từng chia tay với những nhà vô địch. Không có ngôi sao nào quan trọng hơn giải đấu. Vì thế, tôi cảm thấy "cũng không có vấn đề gì".

Cần phải nói thêm, mô hình kinh doanh của UFC phụ thuộc vào tiền bản quyền cũng như các khoản đảm bảo tới từ các đối tác (đây là lý do vì sao dịch bệnh hoành hành vào năm 2020 nhưng UFC vẫn phải tổ chức đủ số sự kiện).

Tất nhiên, con số PPV khủng sẽ giúp UFC có thêm thu nhập nhưng không quá quan trọng. Hiện tại, mỗi tháng giải đấu chỉ có một sự kiện PPV mà thôi. Nếu Ngannou ra đi, giải đấu sẽ tổn thất nhưng vẫn còn những ngôi sao khác, như Gane.

Dù Gane có thể bán PPV không tốt bằng Ngannou nhưng khoản tiền từ đối tác như ESPN vẫn giúp UFC sống tốt.

UFC đang giữ vị thế số 1 tại làng MMA. Phía ngoài, không có bất kỳ đối thủ nào có thể gây đe dọa với giải đấu dù là ONE hay Bellator. Vấn đề khiến White lo lắng hơn lại nằm ở vấn đề thù lao cho các võ sĩ - điều được bàn tán rất nhiều trong quãng thời gian trở lại đây. UFC không muốn mất trên 20% doanh thu để trả lương cho các võ sĩ.

Do đó, nếu châm chước cho Ngannou, những nhà vô địch khác hoặc thậm chí các ngôi sao như Jon Jones cũng đòi hỏi đặc quyền tương tự. Có lẽ đây là lý do khiến Dana White thốt lên "như nào cũng tốt". UFC thà mất Ngannou còn hơn là thay đổi cấu trúc lương. Trả lương thấp nhưng lợi nhuận cao, đó là lý do giúp UFC không ngừng ăn nên làm ra.

Nếu thắng, cậu ta sẽ ở lại với chúng tôi. Nhưng Ngannou cũng có thể chỉ còn một trận với chúng tôi (nếu thua)

Chúng tôi có điều khoản tự gia hạn cho nhà vô địch. Điều đó có nghĩa là nếu thắng Ngannou khả năng cao sẽ ở lại với UFC. Nhưng một kết quả khác thì không có gì chắc chắn. Chúng tôi muốn Ngannou tiếp tục gắn bó. Dù vậy, điều này còn phụ thuộc vào phía của Ngannou. Tốt nhiên là họ nên dễ chịu hơn.

Kết luận: Trong những phát biểu của mình, White chắc chắn sẽ tìm cách hạn chế tầm quan trọng và ảnh hưởng của Ngannou. Đó là một phần của nghệ thuật đàm phán.

Tuy nhiên, nghe có vẻ điên rồ nhưng chia sẻ vừa qua của White cũng có một phần chính xác. Ngannou là một ngôi sao tại hạng nặng nhưng UFC sẽ không nhượng bộ. Một cái tên tầm cỡ như Jones cũng phải ngồi ngoài khi "làm giá", Ngannou cũng có thể đối mặt với viễn cảnh tương tự.

UFC đang sở hữu trong tay mô hình vận hành thành công, cùng lợi nhuận khủng khiếp. Vì thế, giải đấu sẽ không nhượng bộ cho những yêu cầu bị cho là "làm quá" dù nó đến từ một ngôi sao như Ngannou.