Liên tục ghi bàn tại châu Âu, chân sút Việt kiều 2k5 sẽ tiếp bước Filip Nguyễn?

Bước tiến của Andrej Nguyễn An Khánh

Trước thềm mùa giải 2025/26, Andrej Nguyễn An Khánh nhận tin vui khi được CLB Trinec đưa vào kế hoạch cho đội một. Gia nhập Trinec từ năm 2024, nhưng mùa giải trước, chân sút Việt kiều chỉ được ra sân 2 trận cho đội bóng này. Anh từng có quãng thời gian tìm đến CLB FK SK Polanka (giải hạng tư CH Séc) dưới dạng cho mượn để được thi đấu thường xuyên.

Những trận đấu đầu tiên mùa giải mới, Andrej Nguyễn An Khánh đang cho thấy quyết định giữ lại của ban huấn luyện Trinec là đúng đắn. Chân sút sinh năm 2005 đã ghi được 2 bàn thắng, 1 ở giải hạng ba CH Séc, 1 ở Cúp Quốc gia. Đây cũng là những pha lập công đầu tiên của Andrej Nguyễn An Khánh cho Trinec.

Andrej Nguyễn An Khánh đã có những bàn thắng đầu tiên cho Trinec

Dù chưa thể cạnh tranh suất đá chính, việc được HLV tung vào sân khá đều đặn từ băng ghế dự bị với khoảng 30 phút mỗi trận cũng là tín hiệu rất khả quan với An Khánh. Chân sút 20 tuổi thi đấu ở 2 vị trí tiền đạo cắm và tiền đạo cánh trái.

Tấm gương Filip Nguyễn

Hạng ba CH Séc là giải đấu mà Filip Nguyễn từng thi đấu ở giai đoạn đầu sự nghiệp. Mùa giải 2015/16, thủ thành Việt kiều đã có 28 trận đấu tại hạng đấu này trong màu áo 2 CLB SK Union và FK Caslav.

Kinh nghiệm từ giải hạng ba là tiền đề để Filip Nguyễn dần vươn lên hạng nhì rồi giải VĐQG CH Séc. Kiên trì và nỗ lực, thủ thành sinh năm 1992 được thi đấu tại Europa League và 2 lần góp mặt trong danh sách tập trung ĐTQG CH Séc.

Filip Nguyễn cũng từng thi đấu ở giải hạng ba CH Séc

Chặng đường mà Filip Nguyễn từng đi qua có thể coi như một tấm gương đối với An Khánh. Tích lũy kinh nghiệm tại các giải đấu hạng thấp là điều quan trọng với mỗi cầu thủ trẻ khi bước vào môi trường chuyên nghiệp.

Trong quá khứ, An Khánh từng tỏa sáng ở đội trẻ SK Sigma Olomouc và có tên trong danh sách U17 CH Séc. Nhưng từ cấp độ trẻ chuyển lên đội một có rất nhiều khác biệt. Việc có thể trụ lại Trinec là minh chứng cho nỗ lực từ An Khánh.

Cánh cửa tuyển Việt Nam

An Khánh từng được 2 HLV Troussier và Kim Sang-sik gọi lên đội tuyển U23 Việt Nam nhưng chưa có trận đấu chính thức nào. Cầu thủ sinh năm 2005 gặp nhiều khó khăn trong việc thích nghi vì những khác biệt quá lớn từ triết lý bóng đá, ngôn ngữ đến văn hoá sinh hoạt.

Tuy nhiên, khi An Khánh dần thực sự bước chân vào đấu trường chuyên nghiệp, mọi thứ hứa hẹn sẽ diễn biến theo hướng tích cực hơn trong tương lai.

Trong hơn 1 năm qua, các cầu thủ Việt kiều đang dần hiện diện nhiều hơn ở các cấp độ đội tuyển Việt Nam. Filip Nguyễn vô địch AFF Cup 2024, Viktor Lê vô địch U23 Đông Nam Á. Cao Pendant Quang Vinh đã ra mắt ĐTQG hồi tháng 6/2025. Trần Thành Trung vừa được gọi lên tuyển U23 Việt Nam chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á 2025.

Nếu tiếp tục đà tiến bộ cùng với Trinec, An Khánh hoàn toàn có thể trở lại với kế hoạch dành cho U23 Việt Nam của HLV Kim Sang-sik. Người hâm mộ hi vọng chân sút 20 tuổi sẽ tiếp bước Filip Nguyễn, tỏa sáng tại châu Âu và cống hiến cho ĐTQG Việt Nam.