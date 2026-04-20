Liên tục bùng nổ, Xuân Son bất ngờ bị HLV chê một điều chưa đạt

Dù tiếp tục ghi dấu ấn trong chiến thắng của Thép Xanh Nam Định, tiền đạo Nguyễn Xuân Son vẫn không tránh khỏi những nhận xét thẳng thắn từ HLV trưởng Vũ Hồng Việt. Điều đáng chú ý, góp ý này đến ngay sau một trận đấu mà chân sút sinh năm 1997 tiếp tục nổ súng và thể hiện vai trò quan trọng trên hàng công.

Ở vòng 19 V.League 2025/26, Nam Định đánh bại SHB Đà Nẵng với tỷ số 2-1 (18h00 ngày 19/4) trong thế trận mà họ chơi hơn người suốt hiệp hai. Xuân Son là người mở tỷ số, góp công lớn giúp đội bóng thành Nam giành trọn 3 điểm. Tuy nhiên, kết quả sít sao lại không phản ánh đúng sự áp đảo của Nam Định, khi họ tạo ra rất nhiều cơ hội nhưng không thể tận dụng triệt để.

Chính vì vậy, HLV Vũ Hồng Việt đã không ngần ngại chỉ ra điểm yếu còn tồn tại, dù đội nhà giành chiến thắng. Ông nhấn mạnh rằng hàng công Nam Định, bao gồm cả Xuân Son, đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội rõ rệt. Theo nhà cầm quân này, khả năng dứt điểm chưa tốt chính là vấn đề lớn nhất mà toàn đội cần cải thiện ngay lập tức.

“Chúng tôi tạo ra rất nhiều cơ hội nhưng dứt điểm kém. Đây là điều phải cải thiện”, HLV Vũ Hồng Việt thẳng thắn chia sẻ sau trận đấu.

Nam Định đang có 27 điểm sau 19 trận đấu, đứng thứ 6 trên BXH V.League 2025/26. CLB CAHN hiện đứng đầu với 48 điểm sau 19 trận.

Đáng nói, đây không phải lần đầu Xuân Son bị nhắc đến ở khâu này. Dù thường xuyên hoạt động năng nổ, di chuyển rộng và góp mặt trong hầu hết các tình huống nguy hiểm, tiền đạo nhập tịch vẫn chưa duy trì được sự sắc bén cần thiết trong những pha xử lý cuối cùng. Việc bỏ lỡ các cơ hội “mười mươi” khiến Nam Định nhiều thời điểm rơi vào thế khó, dù nắm lợi thế lớn về thế trận.

Tuy vậy, đánh giá một cách toàn diện, HLV Vũ Hồng Việt vẫn dành nhiều lời khen cho học trò. Ông cho biết Xuân Son đã hoàn thành rất tốt yêu cầu chiến thuật khi thi đấu lùi sâu, hỗ trợ phòng ngự và di chuyển rộng để kéo giãn hàng thủ đối phương. Những đóng góp về mặt lối chơi, tranh chấp và khả năng kết nối vẫn là điểm sáng lớn của chân sút này.

Thực tế, Xuân Son đang là trụ cột không thể thay thế trên hàng công Nam Định. Kể từ khi gia nhập đội bóng, anh liên tục duy trì phong độ ghi bàn ấn tượng, trở thành một trong những tiền đạo hiệu quả nhất V.League. Thậm chí, ở cấp độ đội tuyển, cầu thủ sinh năm 1997 cũng để lại dấu ấn đậm nét với hiệu suất ghi bàn đáng nể.

Dẫu vậy, yêu cầu của một tiền đạo hàng đầu là khả năng tận dụng tối đa cơ hội. Trong bối cảnh Nam Định đang hướng tới những mục tiêu lớn, việc cải thiện khâu dứt điểm là điều bắt buộc nếu Xuân Son muốn nâng tầm đẳng cấp và giúp đội bóng tiến xa hơn.

Chiến thắng trước Đà Nẵng mang về 3 điểm quý giá, nhưng cũng là lời cảnh báo rõ ràng cho Nam Định. Với riêng Xuân Son, những góp ý từ HLV Vũ Hồng Việt có thể xem là cú hích cần thiết để anh hoàn thiện bản thân, đặc biệt ở khâu quyết định – yếu tố có thể định đoạt cả mùa giải.