Liên tiếp nhận câu hỏi khó, Đình Bắc trả lời cực mượt, đã trưởng thành thật rồi!

Sau giải U23 châu Á 2026, Nguyễn Đình Bắc trở thành cái tên được nhắc đến nhiều, không chỉ bởi màn trình diễn nổi bật mà còn vì những so sánh ngày càng dày đặc với thế hệ đàn anh, đặc biệt là Quang Hải – biểu tượng của chiến tích Á quân châu lục năm 2018.

Trước những nhận định cho rằng anh đang đi trên con đường mà Quang Hải từng tạo dấu ấn, Đình Bắc cho rằng đó là sự so sánh chưa thực sự tương xứng. Tiền đạo sinh năm 2004 bày tỏ sự tôn trọng rất lớn dành cho Quang Hải, xem đàn anh là hình mẫu lý tưởng cả về chuyên môn lẫn bản lĩnh thi đấu. Trong thời gian khoác áo CLB Công an Hà Nội, Đình Bắc thừa nhận anh học hỏi được nhiều điều từ những cầu thủ giàu kinh nghiệm như Quang Hải, nhưng nhấn mạnh mỗi thế hệ đều có hành trình và dấu ấn riêng.

Theo Đình Bắc, không chỉ riêng cá nhân anh, mà cả lứa U23 hiện tại cũng không nên bị đặt lên bàn cân so sánh với các đàn anh năm 2018. Điều quan trọng nhất, theo cầu thủ này, vẫn là mục tiêu chung: cống hiến hết mình để mang vinh quang về cho đội tuyển quốc gia, bất kể thế hệ nào.

Đình Bắc tỏa sáng trong màu áo U23 Việt Nam, hết vô địch SEA Games 33, lại tới HCĐ châu Á 2026.

Bên cạnh câu chuyện chuyên môn, phóng viên cũng nhắc lại quãng thời gian nhiều sóng gió của Đình Bắc khi anh mới bước chân lên bóng đá chuyên nghiệp tại Quảng Nam, từng vướng vào lùm xùm với HLV Văn Sỹ Sơn. Nhìn lại giai đoạn ấy, Đình Bắc thẳng thắn thừa nhận bản thân từng có những hành xử chưa chín chắn bên ngoài sân cỏ. Anh xem đó là quãng thời gian khó khăn nhưng cần thiết, khi tuổi trẻ buộc phải va vấp để học cách trưởng thành.

Tiền đạo U23 Việt Nam cho biết những trải nghiệm không mấy vui vẻ trong quá khứ đã giúp anh rút ra nhiều bài học, từ cách ứng xử, cách chấp nhận sai lầm cho đến việc tập trung nhìn về phía trước thay vì bị níu lại bởi những điều đã qua.

Về mối quan hệ với HLV Văn Sỹ Sơn, Đình Bắc khẳng định mọi chuyện đã khép lại. Anh cho rằng đó chỉ là một phần của quá khứ và hiện tại cả hai vẫn giữ thái độ bình thường, tôn trọng lẫn nhau. Với cá nhân Đình Bắc lúc này, ưu tiên lớn nhất không gì khác ngoài việc tập trung tối đa cho chuyên môn, thi đấu thật tốt để khẳng định giá trị của mình trên sân cỏ.