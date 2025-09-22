Liên đoàn thế giới cấm Thái Lan đăng cai 1 môn thể thao ở SEA Games 33

Vấn đề xuất phát từ mâu thuẫn giữa Liên đoàn Bi sắt và Bowl thế giới và Liên đoàn Thái Lan. Trước đó, người đứng đầu môn thể thao này ở Thái Lan đã bị bãi nhiệm với lý do “có những hành vi không đúng mực với tư cách chủ tịch”. Ông cũng bị khai trừ khỏi các cơ quan điều hành môn bi sắt quốc tế.

Đồng thời, WPBF ra quyết định cấm Thái Lan tổ chức môn bi sắt ở SEA Games 33. Tuy nhiên, Cơ quan thể thao Thái Lan (SAT) vẫn cố tình lờ đi lệnh cấm này. Hồi đầu tháng, họ tuyên bố môn bi sắt vẫn diễn ra bình thường và động thái trên khiến những người điều hành môn bi sắt thế giới phản ứng mạnh mẽ.

Một bức thư vừa được WPBF gửi đi, nhấn mạnh rằng “Thái Lan không đủ tư cách đăng cai bi sắt ở SEA Games 33”. Bức thư cũng cảnh cáo các quốc gia Đông Nam Á khác, gồm Việt Nam.

VĐV bi sắt sẽ không được dự SEA Games 33

“WPBF không thể chấp nhận việc môn thể thao mang tính cạnh tranh rộng rãi của chúng tôi, vốn đã được Ủy ban Olympic thế giới IOC chính thức công nhận, bị lợi dụng”, WPBF nhấn mạnh.

“Thái Lan Lan không đủ năng lực và điều kiện để tổ chức một cuộc thi bi sắt tại SEA Games 33 . Do đó, chúng tôi buộc phải từ chối để họ đăng cai bi sắt tại SEA Games sắp tới. Chúng tôi sẽ thông báo đến các liên đoàn thành viên rằng bất kỳ quốc gia nào cử vận động viên bi sắt dự SEA Games sẽ bị cấm tham gia các giải đấu quốc tế trong 2 năm, gồm Đại hội Thể thao Thế giới, Đại hội Thể thao châu Á…”.

Trước thông điệp đanh thép từ WPBF, có vẻ như Thái Lan đã phải xuống nước. Ở cuộc họp mới nhất, Pimol Srivikorn, Chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc gia và trưởng ban tổ chức SEA Games 33 đã lên tiếng. Ông đổ lỗi cho SAT “cố gắng làm những việc trái với giấy chứng nhận của Liên đoàn Bi sắt và Bowls Thế giới”.

Ông cũng nhấn mạnh rất có thể bi sắt sẽ không xuất hiện ở SEA Games 33. “Những việc làm của SAT đã dẫn đến việc môn bi sắt không thể được tổ chức tại SEA Games 33”.