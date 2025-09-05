Liên đoàn quyền Anh Việt Nam sẽ tổ chức Hội nghị bất thường bầu nhân sự mới

Ông Lưu Tú Bảo (phả) Chủ tịch liên đoàn boxing Việt Nam. Ảnh: BTC đại hội năm 2024.

Dự kiến ngày 5-9, Liên đoàn quyền Anh Việt Nam dự kiến tổ chức Hội nghị bất thường nhằm bầu nhân sự mới do sự vắng mặt của Chủ tịch - ông Lưu Tú Bảo.

Ban đầu, Liên đoàn boxing Việt Nam sẽ tổ chức Hội nghị Ban chấp hành Liên đoàn lần thứ 2 năm 2025 ở TPHCM vào ngày 3-10 tới đây. Tuy nhiên trước sự vắng mặt của Chủ tịch Lưu Tú Bảo, Hội nghị bất thường đã được lên kế hoạch tổ chức sớm.

Trước đó vào chiều ngày 4-9, Liên đoàn quyền Anh Việt Nam tiến hành trao đổi thông tin về sự vắng mặt trong nhiều hoạt động chuyên môn của Chủ tịch – ông Lưu Tú Bảo thời gian qua tới các ủy viên Ban chấp hành. Cục TDTT Việt Nam nắm bắt thông tin về sự vắng mặt của Chủ tịch Lưu Tú Bảo thông qua truyền thông tuy nhiên sẽ chờ văn bản chính thức từ Liên đoàn quyền Anh Việt Nam để cụ thể sự việc.

Hiện tại, Liên đoàn quyền Anh Việt Nam chưa thông báo chính thức về sự vắng mặt của ông Lưu Tú Bảo trong các hoạt động chuyên môn từ tháng 4-2025 đến nay.

Được biết, ông Lưu Tú Bảo qua Mỹ giải quyết công việc trong tháng 3-2025 vừa qua. Ông Lưu Tú Bảo được bầu giữ Chủ tịch Liên đoàn quyền Anh Việt Nam nhiệm kỳ 2 (2023-2028). Tại nhiệm kỳ này, Liên đoàn quyền Anh Việt Nam đã bầu Ban chấp hành gồm 27 ủy viên.

Lần gần nhất hình ảnh của Chủ tịch Lưu Tú Bảo xuất hiện trước thông tin chính thức của Liên đoàn quyền Anh Việt Nam là trong tháng 1-2025, khi đại diện Liên đoàn quyền Anh Việt Nam tới làm việc tại Trung tâm TDTT TPHCM. Năm nay, boxing Việt Nam sẽ tham dự SEA Games 33-2025 tại Thái Lan vào tháng 12.