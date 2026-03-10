Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam thực hiện xác minh giới tính vận động viên nữ ở giải quốc gia

Cầu thủ thi đấu nội dung nữ tại các giải quốc gia có thể bị kiểm tra giới tính. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Ngày 10-3, Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam có Thông báo rằng từ năm 2026, việc xác định tư cách VĐV bằng việc kiểm tra nhiễm sắc thể để xác định giới tính đối với VĐV nữ ở tất cả các giải bóng chuyền trong hệ thống thi đấu quốc gia (nếu thấy cần thiết, phù hợp) sẽ tiến hành.

Theo Thông báo, Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam đưa ra: “Khi Ban tổ chức giải đấu thấy cần thiết, phù hợp để xác định giới tính VĐV sẽ xin ý kiến phê duyệt của Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam (VFV).

Nếu có sự đề xuất kiểm tra từ Trưởng đoàn của các đội tham gia giải, được sự đồng ý của Ban tổ chức và ý kiến phê duyệt của VFV thì đội đề xuất phải nộp khoản đặt cọc là 10.000.000₫ (Mười triệu đồng) cho Ban tổ chức. Khoản đặt cọc này sẽ được hoàn trả nếu kết quả xét nghiệm chứng minh rằng VĐV đó không phải là nữ về mặt di truyền.

Sau khi có phê duyệt của VFV, Trưởng Ban giám sát sẽ lập tức thông báo cho Trưởng đoàn của VĐV đó và thông báo cho Ban tổ chức giải về yêu cầu thực hiện xét nghiệm di truyền mức tiêu chuẩn bằng phương pháp PCR gen SRY nhằm xác minh giới tính.

Xét nghiệm sẽ được thực hiện tại một cơ sở hoặc tổ chức y tế tiêu chuẩn đã được chỉ định và phê duyệt ở gần khu vực thi đấu, hoặc một địa điểm bên thứ ba đảm bảo sự riêng tư. Tất cả các mẫu xét nghiệm và giấy tờ liên quan sau đó sẽ được VFV lưu giữ để quản lý hồ sơ và bảo mật thông tin”.

Đồng thời Thông báo của Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam yêu cầu câu lạc bộ và VĐV phải hợp tác hoàn toàn quá trình kiểm tra. Cho đến khi có kết quả xét nghiệm, VĐV vẫn được thi đấu như một thành viên trong đội.

“Chi phí cho xét nghiệm cơ bản về nhiễm sắc thể giới tính sẽ do VFV chịu trách nhiệm. Ban tổ chức địa phương sẽ chịu trách nhiệm về việc đưa đón VĐV và đại diện đội đi đến địa điểm xét nghiệm hoặc đưa chuyên gia điều tra gặp VĐV tại phòng được chỉ định, an toàn, minh bạch và riêng tư.

Thời gian trả kết quả của xét nghiệm sẽ theo quy trình của phòng thí nghiệm. Nếu xét nghiệm nhiễm sắc thể chứng minh rằng VĐV đó không có nhiễm sắc thể Y, sự việc sẽ được chấm dứt.

Nếu VĐV được kiểm tra chứng minh có nhiễm sắc thể Y, kết quả sẽ được gửi đến Trưởng ban Giám sát và VFV. Trưởng ban Giám sát sẽ thông báo kết quả cho VĐV, câu lạc bộ và quyết định việc thi đấu của đội”, Thông báo cho biết thêm.

Trên thực tế, nhiều ý kiến đưa ra sau khi đội bóng chuyền U21 Việt Nam bị xử thua trong một số trận đấu tại giải U21 thế giới 2025. Thời điểm đó, Liên đoàn bóng chuyền thế giới đã có thông báo 1 cầu thủ trong đội hình U21 Việt Nam không đủ tư cách thi đấu. Cầu thủ Đặng Thị Hồng đã không được tham gia thi đấu các trận tại giải trên sau khi có kiểm tra của Ban tổ chức.

Sau giải, ngày 11-9-2025, Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam đã làm việc cụ thể về các nội dung liên quan tới việc kiểm tra giới tính VĐV.

Ở Thông báo ngày 10-3, Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam cho biết việc ban hành Thông báo theo căn cứ từ các Quy định và hướng dẫn việc kiểm tra giới tính VĐV của Liên đoàn bóng chuyền châu Á (AVC) và Liên đoàn bóng chuyền thế giới (FIVB).