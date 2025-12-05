Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam sẽ trao thưởng 1 tỷ đồng cho mỗi tấm HCV SEA Games 33

HLV Nguyễn Tuấn Kiệt và các học trò đội tuyển nữ được treo mức thưởng cao nếu đạt thành tích huy chương tại SEA Games 33-2025. Ảnh: AVC

“Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam đã thông qua các mức khen thưởng dựa vào thành tích nếu từng đội tuyển bóng chuyền nam, nữ trong nhà và bãi biển đạt tại SEA Games 33-2025. Chúng tôi rất muốn các cầu thủ có tinh thần thi đấu tốt nhất. Trên hết, từng đội bóng sẽ quyết tâm giành được thành tích huy chương như nhiệm vụ đề ra”, Tổng thư ký Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam – ông Lê Trí Trường trao đổi cùng SGGP ngày 5-12.

Theo sự chuẩn bị, Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam sẽ thưởng 1 tỷ đồng cho các đội bóng chuyền (trong nhà) giành được HCV tại SEA Games 33-2025. Các đội bóng chuyền nam, nữ (trong nhà) của Việt Nam đạt được thành tích này thì được mức khen thưởng như nhau.

Tuy nhiên, trong lịch sử, bóng chuyền Việt Nam từng nhiều lần lọt vào chung kết nội dung bóng chuyền nam, nữ (trong nhà) tại SEA Games nhưng chưa giành HCV.

Ngoài ra, nếu mỗi đội bóng chuyền nam, nữ (trong nhà) hoàn thành chỉ tiêu thành tích thì được thưởng 200 triệu đồng/đội. Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam có mục tiêu phấn đấu vào chung kết, bảo vệ tấm HCB tại SEA Games 33-2025. Trong khi đó, đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam phấn đấu giành huy chương để bảo vệ tấm HCĐ tại SEA Games 33-2025.

Ban đầu, chỉ tiêu dành cho đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam là vào chung kết, giành HCV. Tuy nhiên, chỉ tiêu được điều chỉnh phù hợp dựa trên những dự báo chuyên môn đối với SEA Games 33-2025.

Với các đội tuyển bóng chuyền nam, nữ bãi biển, mức treo thưởng cũng được Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam đưa ra. Nếu các đội giành được HCV tại SEA Games 33-2025, từng đội sẽ được thưởng 200 triệu đồng. Tuy nhiên, nếu đảm bảo chỉ tiêu thành tích đề ra tại Thái Lan lần này, mỗi đội sẽ được nhận thưởng 50 triệu đồng. Chỉ tiêu của 2 đội bóng chuyền nam, nữ bãi biển là phấn đấu đạt kết quả tốt nhất, hướng đến giành HCĐ.

Tại SEA Games 32-2023 ở Campuchia, đội tuyển bóng chuyền nữ (trong nhà) của chúng ta giành HCB còn đội nam có HCĐ. Ngoài ra, đội bóng chuyền nữ bãi biển đã có HCĐ.

Môn bóng chuyền SEA Games 33-2025 tổ chức nội dung trong nhà từ ngày 10 tới 19-12 còn nội dung bãi biển từ ngày 12 tới 19-12.