Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam sẽ thưởng “nóng” tại SEA Games 33

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đang giữ ngôi á quân tại đấu trường SEA Games. Ảnh: SEA V.LEAGUE

Trao đổi cùng SGGP ngày 13-11, Tổng thư ký Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam – ông Lê Trí Trường cho biết: “Theo nghị quyết của Ban chấp hành Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam thông qua từ phiên họp đầu năm, việc thưởng thành tích huy chương đối với các đội tuyển quốc gia ở đấu trường SEA Games 33-2025 sẽ có theo kế hoạch. Chúng tôi sẽ xem xét kỹ lưỡng và mức thưởng được đảm bảo dựa trên nguồn lực mà Liên đoàn có, cũng như dựa vào kết quả thành tích huy chương thực tế mà mỗi đội đạt được”.

Như vậy có thể hiểu về cơ bản, nếu các đội tuyển bóng chuyền quốc gia của Việt Nam giành thành tích huy chương tại SEA Games 33-2025 ở Thái Lan là dự kiến được cơ hội nhận thưởng “nóng”.

Cách đây 2 năm ở SEA Games 33-2023 tại Campuchia, Đoàn thể thao Việt Nam giành được 3 huy chương ở môn bóng chuyền gồm 1 HCB bóng chuyền nữ (trong nhà), 1 HCĐ bóng chuyền nam (trong nhà) và 1 HCĐ bóng chuyền nữ bãi biển.

Khi đó, với các kết quả thi đấu ở nội dung trong nhà, từng đội tuyển đã nhận được khoản thưởng “nóng” khích lệ. Đội bóng chuyền nữ Việt Nam có thưởng “nóng” 200 triệu đồng của Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam và 100 triệu đồng từ đơn vị xã hội hóa đồng hành còn đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam được thưởng 100 triệu đồng từ Liên đoàn. Đội tuyển bóng chuyền nữ bãi biển cũng được thưởng từ Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam. Đó là chưa kể trước khi các đội lên đường làm nhiệm vụ tại Campuchia, từng tập thể được những khoản hỗ trợ động viên tinh thần đáng kể.

Tại SEA Games 33-2025, chúng ta sẽ đăng ký dự 4 nội dung môn bóng chuyền gồm bóng chuyền nam, nữ (trong nhà) và bóng chuyền nam, nữ bãi biển.