Lịch thi đấu World Cup 2026 ngày 27/6 giờ Việt Nam: Hai siêu tiền đạo Kylian Mbappe - Erling Haaland đối đầu, Tây Ban Nha đại chiến Uruguay

Mbappé đấu Haaland tranh ngôi đầu bảng, Uruguay vào trận "sinh tử" với Tây Ban Nha vào rạng sáng 27/6,

Vòng bảng World Cup 2026 dần khép lại với những cuộc so tài hấp dẫn ở lượt trận cuối cùng. Tâm điểm ngày thi đấu 27/6 theo giờ Việt Nam là màn so tài giữa Uruguay và Tây Ban Nha, trong khi Pháp, Bỉ hay Senegal đều hướng tới những chiến thắng quan trọng.

02h00 | Na Uy vs Pháp - Gillette Stadium (Foxborough)

Đây là trận đấu đáng chú ý nhất ở bảng I khi cả Pháp và Na Uy đều đã sớm giành quyền vào vòng 32 đội sau hai trận toàn thắng. Tuy nhiên, ngôi đầu bảng vẫn chưa được xác định. Pháp đang dẫn đầu nhờ hiệu số bàn thắng bại vượt trội và chỉ cần một trận hòa để giữ vị trí số một, trong khi Na Uy buộc phải thắng nếu muốn vượt lên.

Bên cạnh cuộc đua giành ngôi đầu, mọi sự chú ý sẽ đổ dồn vào màn đối đầu giữa Kylian Mbappé và Erling Haaland. Hai siêu sao đều đã ghi 4 bàn sau hai lượt trận và đang trong Top dẫn đầu cuộc đua Vua phá lưới World Cup 2026. Với Mbappé là đầu tàu trên hàng công Les Bleus còn Haaland liên tục nổ súng giúp Na Uy gây bất ngờ tại giải đấu, cuộc chiến giữa hai chân sút hàng đầu thế giới hứa hẹn sẽ tạo nên sức hút đặc biệt.

Mbappe và Haaland sẽ đối đầu ở trận cuối vòng bảng World Cup 2026 (Ảnh: Getty)

02h00 | Senegal vs Iraq - BMO Field (Toronto)

Với cặp đấu còn lại của bảng I, đây là trận đấu mang tính sống còn đối với cả hai đội. Senegal và Iraq đều đã hết cơ hội cạnh tranh hai vị trí dẫn đầu bảng, vì vậy mục tiêu duy nhất là giành vị trí thứ ba với số điểm đủ tốt để nuôi hy vọng lọt vào nhóm 8 đội xếp thứ ba có thành tích xuất sắc nhất.

Một trận hòa gần như sẽ khiến cả hai cùng dừng bước, trong khi chiến thắng không chỉ mang về 3 điểm mà còn giúp cải thiện hiệu số bàn thắng bại - yếu tố rất quan trọng trong cuộc cạnh tranh vé vớt. Chính vì vậy, người hâm mộ hoàn toàn có thể chờ đợi một thế trận cởi mở hơn so với những gì hai đội đã thể hiện ở hai lượt trận đầu tiên.

07h00 | Uruguay vs Tây Ban Nha - Estadio Akron (Guadalajara)

Bảng H vẫn chưa ngã ngũ và cuộc đối đầu giữa Uruguay với Tây Ban Nha có ý nghĩa quyết định đến tấm vé đi tiếp. Sau hai lượt trận, Tây Ban Nha đang dẫn đầu bảng với 4 điểm và nắm lợi thế lớn để giành vé vào vòng knock-out. Chỉ cần một kết quả hòa, La Roja nhiều khả năng sẽ bảo toàn vị trí nhất bảng. Trong khi đó, Uruguay mới có 2 điểm sau hai trận hòa liên tiếp nên chịu áp lực lớn hơn rất nhiều. Đại diện Nam Mỹ cần một chiến thắng để tự quyết số phận, hoặc ít nhất phải đạt kết quả không kém Cape Verde nếu muốn tiếp tục hành trình tại World Cup.

Đây cũng được kỳ vọng sẽ là màn đấu trí hấp dẫn giữa lối chơi kiểm soát bóng của Tây Ban Nha và phong cách giàu thể lực, quyết liệt vốn là thương hiệu của Uruguay.

07h00 | Cape Verde vs Saudi Arabia - NRG Stadium (Houston)

Diễn biến của trận đấu này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cục diện bảng H. Cape Verde đang có 2 điểm và vẫn nắm quyền tự quyết trong cuộc đua giành vé vào vòng 32 đội. Nếu đánh bại Saudi Arabia, đại diện châu Phi sẽ mở toang cánh cửa đi tiếp mà không cần quá quan tâm đến kết quả của trận Uruguay - Tây Ban Nha.

Ở chiều ngược lại, Saudi Arabia mới giành được 1 điểm sau hai lượt trận và không còn lựa chọn nào khác ngoài chiến thắng. Ngay cả khi giành trọn 3 điểm, đại diện châu Á vẫn phải chờ kết quả thuận lợi từ trận đấu cùng giờ để hy vọng chen chân vào vòng knock-out.

Cape Verde đang là ẩn số kì diệu ở giải đấu năm nay, quyết tâm giành vé vào vòng knock-out ở lượt trận cuối vòng bảng (Ảnh: Getty)

10h00 | Ai Cập vs Iran - Estadio BBVA (Monterrey)

Cuộc đua tại bảng G cũng hứa hẹn rất căng thẳng ở lượt trận cuối. Ai Cập đang dẫn đầu bảng với 4 điểm và nắm quyền tự quyết. Một chiến thắng sẽ giúp đại diện châu Phi chắc chắn giành vé đi tiếp, trong khi một trận hòa nhiều khả năng cũng đủ để họ góp mặt ở vòng 32 đội.

Iran hiện có 2 điểm nên buộc phải hướng đến mục tiêu giành trọn 3 điểm nếu muốn tự quyết tấm vé của mình. Nếu chỉ có được một trận hòa, đội bóng Tây Á sẽ phải chờ kết quả trận Bỉ - New Zealand cũng như cuộc cạnh tranh giữa các đội xếp thứ ba.

10h00 | New Zealand vs Bỉ - BC Place (Vancouver)

Đây được xem là trận đấu có tính chất "sinh tử" với cả hai đội. Bỉ đang có 2 điểm sau hai lượt trận và vẫn chưa thể yên tâm. Một chiến thắng sẽ giúp Quỷ đỏ gần như chắc chắn góp mặt ở vòng knock-out, trong khi New Zealand mới có 1 điểm và buộc phải giành trọn 3 điểm nếu không muốn bị loại.

Nếu tạo nên bất ngờ trước Bỉ, đại diện châu Đại Dương không chỉ nuôi hy vọng giành vé vớt mà còn có thể cạnh tranh vị trí nhì bảng, tùy thuộc vào kết quả của trận Ai Cập gặp Iran diễn ra cùng giờ.