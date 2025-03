Lịch thi đấu vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á: Indonesia đá trận then chốt

Ngày 20/3 tới, vòng loại thứ ba World Cup 2026 khu vực châu Á trở lại với lượt trận thứ 7. Đây là lượt đấu bản lề cho tham vọng tìm vé đến với VCK của các đội tuyển.

Ở bảng C, ĐT Indonesia có chuyến làm khách quan trọng đến sân của ĐT Australia vào lúc 16h10. Đây là trận ra mắt của HLV Patrick Kluivert trên cương vị HLV trưởng của đại diện Đông Nam Á. Nếu có ít nhất 1 điểm trước Australia, các cầu thủ Indonesia sẽ có thêm những cơ hội cạnh tranh những vị trí giành vé trực tiếp.

Mục tiêu không thua của ĐT Indonesia là có cơ sở khi họ có thêm sự phục vụ của những cầu thủ lai mới trở về từ châu Âu ở đợt tập trung này như Emil Audero, Dean James, Joey Pelupessy hay Ole Romeny bên cạnh các trụ cột gốc Hà Lan vốn đã thể hiện rất tốt thời gian qua như Jay Idzes, Mees Hilgers, Calvin Verdonk hay Ragnar Oratmangoen.

Một số trận đấu đáng chú ý khác ở vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á ngày 20/3 tới là: Nhật Bản vs Bahrain (17h35), Hàn Quốc vs Oman (18h), Iran vs UAE (23h), Saudi Arabia vs Trung Quốc (1h15 ngày 21/3).

Lịch thi đấu vòng loại thứ ba World Cup 2026 khu vực châu Á lượt trận 7:

20/3: Australia vs Indonesia (16h10)

20/3: Nhật Bản vs Bahrain (17h35)

20/3: Hàn Quốc vs Oman (18h)

20/3: Iran vs UAE (23h)

20/3: Uzbekistan vs Kyrgyzstan (23h)

21/3: Qatar vs Triều Tiên (1h15)

21/3: Jordan vs Palestine (1h15)

21/3: Iraq vs Kuwait (1h15)

21/3: Saudi Arabia vs Trung Quốc (1h15)