Lịch thi đấu vòng loại World Cup 2026: ĐT Indonesia đối đầu ĐT Nhật Bản

Giữa tháng 11 này, những loạt trận tiếp theo của vòng loại World Cup 2026 sẽ trở lại trên toàn thế giới. Tại châu Á, lượt trận 5 và 6 của vòng loại thứ ba sẽ được tổ chức.

Ở lượt trận thứ 5 diễn ra vào 14 và 15/11, ĐT Indonesia sẽ có trận đấu khó khăn với ĐT Nhật Bản vào ngày 15/11. Dù có lợi thế sân nhà nhưng trước đối thủ vượt trội về mọi mặt, thầy trò HLV Shin Tae Yong được đánh giá sẽ không có nhiều cơ hội giành điểm.

Cũng tại lượt trận thứ 5, 8 trận đấu khác diễn ra trong ngày 14/11 là các cặp đấu: Australia vs Saudi Arabia, Triều Tiên vs Iran, Kuwait gặp Hàn Quốc, Bahrain gặp Trung Quốc, Oman đối đầu Palestine, UAE vs Kyrgyzstan, Qatar gặp Uzbekistan và Iraq tiếp đón Jordan.

Lịch thi đấu vòng loại thứ ba World Cup 2026 khu vực châu Á lượt trận thứ 5:

14/11: 16h10: Australia vs Saudi Arabia

14/11 19h: Triều Tiên vs Iran

14/11 21h: Kuwait vs Hàn Quốc

14/11 21h: Bahrain vs Trung Quốc

14/11 23h: Oman vs Palestine

14/11 23h15: UAE vs Kyrgyzstan

14/11 23h15: Qatar vs Uzbekistan

14/11 23h15: Iraq vs Jordan

15/11 19h: Indonesia vs Nhật Bản