Cập nhật đầy đủ lịch thi đấu vòng loại U20 châu Á 2027 có đội tuyển Việt Nam tham dự từ ngày 31/8 đến ngày 6/9.

Vòng loại U20 châu Á 2027 khởi tranh từ ngày 31/8 và kéo dài đến 6/9, mở màn cuộc cạnh tranh giành suất tham dự vòng chung kết được tổ chức tại Trung Quốc vào năm 2027.

Theo kết quả bốc thăm, đội tuyển U20 Việt Nam sẽ cạnh tranh với U20 CHDCND Triều Tiên, U20 Palestine và U20 Iran. Toàn bộ các trận đấu của bảng này diễn ra trên sân Việt Trì (Phú Thọ).

U20 Việt Nam tập buổi đầu tiên tại Phú Thọ, sẵn sàng cho Vòng loại U20 châu Á 2027. (Ảnh: VFF)

Lịch thi đấu vòng loại U20 châu Á 2027 mới nhất

Lịch thi đấu của đội tuyển Việt Nam ở vòng loại U20 châu Á 2027

Danh sách chính thức 23 cầu thủ U20 Việt Nam tham dự vòng loại U20 châu Á 2027. (Ảnh: VFF)

Thể thức thi đấu vòng loại U20 châu Á 2027

Được tổ chức lần thứ 23 kể từ khi ra đời vào năm 1980, vòng loại lần này sẽ xác định 15 suất tham dự vòng chung kết năm sau, đồng thời đánh dấu lần đầu tiên thể thức hai cấp độ được áp dụng.

Ở vòng loại kỳ này, Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) lần đầu đưa vào áp dụng thể thức thi đấu gồm 2 giai đoạn, với mục tiêu tăng số trận và cơ hội thi đấu quốc tế cho các cầu thủ trẻ, đồng thời thiết lập hệ thống lên, xuống hạng giữa các nhóm.

Ở Qualification Phase (Giai đoạn vòng loại), 32 đội được chia thành 8 bảng. Tám đội nhất bảng cùng 7 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền tham dự Vòng chung kết U20 châu Á lần thứ 43 cùng chủ nhà Trung Quốc. Trong khi đó, 6 đội xếp thứ tư có thành tích thấp nhất sẽ phải xuống thi đấu tại Development Phase ở kỳ vòng loại tiếp theo.

Song song với đó, Development Phase (Giai đoạn phát triển) có 11 đội, được chia thành 3 bảng. Hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ được thăng lên Qualification Phase ở kỳ vòng loại tiếp theo.