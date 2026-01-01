Lịch thi đấu vòng chung kết U23 châu Á 2026 mới nhất
Kiều Tú |
U23 Việt Nam sẽ chính thức bước vào vòng chung kết U23 châu Á 2026 với lịch thi đấu hấp dẫn: gặp Jordan (6/1), tiếp Kyrgyzstan (9/1) và khép lại vòng bảng với chủ nhà Saudi Arabia (12/1), tất cả đều diễn ra theo giờ VN. Đây là lần thứ 6 liên tiếp “Những chiến binh sao vàng” góp mặt ở sân chơi U23 châu lục, hứa hẹn tạo nên những màn tranh tài đáng chờ đợi.
