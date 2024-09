Lịch thi đấu vòng 2 V-League 2024/2025: "Nhà vua" trở lại?

Lịch thi đấu vòng 2 V-League 2024/2025 được kỳ vọng sẽ có những trận đấu quyết liệt và kịch tính. Vòng đấu khai màn V-League 2024/2025 chứng kiến rất nhiều kết quả bất ngờ khi những đội bóng được đánh giá cao như Nam Định hay Thanh Hoá đều đón nhận thất bại. Vì vậy ở vòng đấu tiếp theo, những đội bóng này chắc chắn sẽ chơi nỗ lực hơn để có được điểm số đầu tiên của mùa giải.

Nhà ĐKVĐ Nam Định đang rất khát khao giành chiến thắng sau khi để thua Hà Tĩnh ở vòng 1 (Ảnh: LH)

Sau khi thua ngược trên sân nhà, Thanh Hoá sẽ tiếp tục đón nhận thử thách khi phải làm khách của Công An Hà Nội. So với Thanh Hoá, CAHN cũng không có được kết quả như mong muốn khi đánh rơi chiến thắng trước Hải Phòng ở những phút bù giờ. Vì vậy, mà so tài giữa hai đội bóng được đánh giá sẽ rất kịch tính khi cầu thủ của cả hai đội đều rất khát khao chiến thắng.

Màn so tài giữa Nam Định và Quảng Nam tại vòng 2 cũng có nhiều sức nóng, khi cả hai đội đều có những thất bại gây sốc ở vòng đầu tiên. Nhà ĐKVĐ V-League Nam Định bất ngờ gục ngã trước Hà Tĩnh, trong khi Quảng Nam lại phải đón nhận thất bại 0-4 khi chạm trán HAGL trên sân nhà.

Nam Định sẽ phải chứng minh sức mạnh khi tiếp đón Quảng Nam trên sân nhà ở vòng 2. Tuy nhiên, đội bóng thành Nam sẽ phải đối diện với những khó khăn lớn với lịch thi đấu khá dày do phải chia sức tại AFC Champions League Two. Ngoài ra, chân sút chủ lực Rafaelson có thể chưa được ra sân ở vòng đấu tiếp theo do chưa hoàn tất thủ tục nhập tịch.

Trận cầu đinh của vòng 2 được đánh giá là màn so tài giữa Thể Công Viettel và Hà Nội. Đây là trận đầu tiên của Thể Công Viettel trên SVĐ Mỹ Đình sau khi có quyết định rời khỏi sân Hàng Đẫy.

Cả hai đội đều chơi chưa thực sự thuyết phục trong trận mở màn mùa giải. Dù vậy với sức nóng của trận derby, màn so tài giữa Thể Công Viettel và Hà Nội vẫn được kỳ vọng sẽ mang đến cho người hâm mộ một trận đấu sôi động.