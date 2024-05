Lịch thi đấu vòng 18 V-League 2024/2024: Xác định 4 trận đấu áp dụng VAR

Theo lịch thi đấu thì vòng 18 V-League 2023/2024 sẽ diễn ra trong 2 ngày 12 và 13/5. Đây là vòng đấu có một số trận đấu hấp dẫn ở cả cuộc đua vô địch cũng như cuộc chiến trụ hạng.

Lịch thi đấu vòng 18 V-League 2023/2024.

Trận đấu tâm điểm của vòng 18 V-League 2023/2024 là màn so tài của HAGL với Nam Định. Do đá tại sân Pleiku nên trận đấu này lại không được áp dụng công nghệ VAR.

Theo thông báo từ phía Ban tổ chức, 4 trận đấu được áp dụng công nghệ VAR là Thanh Hóa vs Bình Dương, Hải Phòng vs Quảng Nam, SLNA vs TP.HCM và Thể Công Viettel vs Bình Định.