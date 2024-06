Lịch thi đấu và trực tiếp EURO 2024 hôm nay 18/6: Bồ Đào Nha gặp CH Séc

Theo lịch thi đấu và trực tiếp EURO 2024 hôm nay 18/6 rạng sáng 19/6 , ngày hội bóng đá lớn nhất châu Âu diễn ra 2 trận đấu ở bảng F. Đó là cuộc so tài của Thổ Nhĩ Kỳ vs Gruzia (23h ngày 18/6) và Bồ Đào Nha vs CH Séc (2h ngày 19/6).

Trận Thổ Nhĩ Kỳ vs Gruzia sẽ được trực tiếp trên VTV2 và cập nhật tại VOV.VN. Đây là trận đấu mà Thổ Nhĩ Kỳ được đánh giá cao hơn hẳn, nếu chơi đúng khả năng, đội bóng của HLV Vincenzo Montella sẽ có 3 điểm.

Lịch thi đấu và trực tiếp EURO 2024 hôm nay 18/6.

Trong khi đó, trận đấu giữa Bồ Đào Nha vs CH Séc, người hâm mộ đang mong chờ sự tỏa sáng của Ronaldo. Nếu CR7 ra sân và ghi bàn, tiền đạo sinh năm 1985 sẽ phá vỡ nhiều kỷ lục khủng ở đấu trường EURO.

Thành tích đối đầu của Bồ Đào Nha áp đảo hoàn toàn so với CH Séc. Theo đó, trong 5 lần so tài gần nhất, Bồ Đào Nha giành 4 chiến thắng và chỉ thua 1 trận. Thất bại gần nhất của Bồ Đào Nha trước CH Séc đã cách đây 28 năm. Thậm chí, trong 3 lần đối đầu gần đây, Bồ Đào Nha giành 3 chiến thắng và duy trì thành tích giữ sạch lưới.

Trận đấu giữa Bồ Đào Nha vs CH Séc tại bảng F - EURO 2024 diễn ra vào lúc 2h ngày 18/6 (theo giờ Việt Nam). Báo Điện tử VOV sẽ tường thuật trực tuyến, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.