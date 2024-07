Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Olympic 2024 hôm nay 30/7, lượt trận thứ 3, lượt trận cuối vòng bảng sẽ đồng loạt diễn ra 8 trận đấu trong các khung giờ quen thuộc (20h, 22h, 0h và 2h rạng sáng hôm sau).

Đội bóng đá nam Argentina có trận đấu quyết định ở Olympic Paris 2024 vào tối nay. (Ảnh: Getty).

Ở khung 20h sẽ là 2 trận dấu: CH Dominica vs Uzbekistan và Tây Ban Nha vs Ai Cập ở bảng C. Trước lượt trận này, Tây Ban Nha đã chính thức vào tứ kết còn Ai Cập cũng chỉ cần giành thêm 1 điểm để có vé.

Khung 22h là các trận tại bảng B: Argentina vs Ukraine và Morocco vs Iraq trong khuôn khổ bảng B. Cả 4 đội đều có 3 điểm trước lượt trận này nên cục diện bảng đấu vẫn còn rất khó đoán.

Khung 0h rạng sáng 31/7 có 2 trận bảng A: Pháp vs New Zealand và Mỹ vs Guinea. Về lý thuyết, cả 4 đội đều chưa chắc chắn đi tiếp hay bị loại nhưng chủ nhà Pháp với 6 điểm sau 2 trận toàn thắng xem như đã sớm giành quyền vào tứ kết.

Khung muộn nhất lúc 2h rạng sáng 31/7 là những màn đọ sức ở bảng D: Nhật Bản vs Israel và Paraguay gặp Mali. Nhật Bản toàn thắng 2 trận đã sớm có vé trong khi 3 đội còn lại sẽ cạnh tranh suất cuối cùng vào tứ kết.