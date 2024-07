Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Olympic 2024 hôm nay 28/7, lượt trận thứ hai của nội dung nữ sẽ được tổ chức. Tham dự bóng đá nữ tại Olympic 2024 có tất cả 12 đội, được chia thành 3 bảng. Các đội thi đấu vòng tròn một lượt chọn ra các đội nhất, nhì và 2 đội thứ ba xuất sắc nhất (tổng 8 đội) vào thi đấu tứ kết.

ĐT nữ Canada sẽ có trận đấu đáng chú ý với ĐT nữ chủ nhà Pháp. (Ảnh: Getty).

Trong lượt trận thứ hai diễn ra ngày hôm nay 28/7, có tổng cộng 6 trận đấu được tỏ chức. Ở khung 22h là các trận Brazil vs Nhật Bản và New Zealand vs Colombia . Trận cầu Brazil gặp Nhật Bản sẽ mang ý nghĩa quyết định khi nếu Brazil thắng, đại diện Nam Mỹ sẽ cầm chắc vé vào tứ kết ở bảng C.

Khung 0h ngày 29/7 sẽ có 2 trận: Tây Ban Nha vs Nigeria và Australia vs Zambia . Tây Ban Nha cũng sẽ có vé vào tứ kết ở bảng C nếu đánh bại đội bóng châu Phi. Trong khi đó, Australia cùng Zambia sẽ đi tìm những điểm số đầu tiên.

Khung 2h diễn ra trận cầu tâm điểm giữa Đức và Mỹ , 2 đội tuyển từng giành HCV ở các kỳ Olympic. Ngoài ra, trận chủ nhà Pháp gặp đội đang giữ HCV - ĐT Canada cũng sẽ là màn đối đầu khó có thể bỏ qua.