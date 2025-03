Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay 9/3, các giải bóng đá trên toàn thế giới sẽ diễn ra sôi động. Tại châu Âu, 5 giải VĐQG hàng đầu sẽ tiếp tục với vòng đấu tiếp theo.

Ảnh: Getty.

Tại Ngoại hạng Anh, trận cầu được chờ đợi nhất sẽ diễn ra giữa MU và Arsenal trên sân Old Trafford lúc 23h30. Đây là trận đấu giữa 2 đội bóng lớn, có truyền thống của bóng đá Anh nên dù hiện tại Quỷ đỏ đang có phong độ không tốt thì màn đọ sức này vẫn rất đáng chờ đợi. Trước đó, vào lúc 21h sẽ là 2 trận đấu: Chelsea vs Leicester City và Tottenham gặp AFC Bournemouth.

Ở Tây Ban Nha, 2 trận đấu đáng xem trong khuôn khổ La Liga hôm nay là Getafe vs Atletico (20h) và Real Madrid vs Rayo Vallecano (22h15). 2 đội bóng nổi tiếng thành Madrid sẽ có những tính toán để chuẩn bị cho màn tái đấu vào giữa tuần sau trong khuôn khổ vòng 1/8 Cúp C1 châu Âu.

Cũng theo lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay 9/3, một số trận đấu đáng chú ý khác sẽ diễn ra là: Eintracht Frankfurt vs Union Berlin (Đức), Juventus vs Atalanta (Italia) hay Nice vs Lyon (Pháp).

Bên cạnh đó, những giải VĐQG hay nhất châu Á như Nhật Bản, Hàn Quốc, Saudi Arabia cũng sẽ diễn ra các trận đấu kế tiếp.