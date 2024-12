Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay 8/12, các giải VĐQG hàng đầu châu Âu với tâm điểm là Ngoại hạng Anh sẽ tiếp tục diễn ra.

Tottenham gặp Chelsea là trận đấu đáng chú ý hôm nay. (Ảnh: Getty).

Tại Ngoại hạng Anh, 4 trận đấu sẽ diễn ra trong 2 khung giờ 21h và 23h30. Vào lúc 21h, Fulham đối đầu Arsenal, Ipswich Town chạm trán AFC Bournemouth và Leicester City chạm trán Brighton & Hove Albion.

Trong khi đó, khung 23h30 sẽ là cuộc đấu được xem như "Super Sunday" giữa Tottenham Hotspur và Chelsea. Nếu thắng trận đấu này, The Blues sẽ có cơ hội rút ngắn khoảng cách với đội đáu bảng Liverpool khi trận đấu của đội bóng thành phố Cảng ở vòng 15 đã bị hoãn.

Một số trận đấu đáng chú ý khác ở các giải VĐQG hàng đầu châu Âu hôm nay là: Hoffenheim vs Freiburg (Đức, 23h30), Fiorentina vs Cagliari (Italia, 18h30), Napoli vs Lazio (Italia, 2h45 9/12), Saint-Etienne vs Marseille (Pháp, 2h45 9/12) và Atletico Madrid vs Sevilla (Tây Ban Nha, 3h 9/12).

Cũng theo lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay 8/12, giải đấu được nhiều người hâm mộ bóng đá khu vực Đông Nam Á quan tâm là ASEAN Cup 2024 sẽ chính thức bắt đầu vòng bảng. 2 trận ở bảng A trong ngày thi đấu đầu tiên là Campuchia vs Malaysia (17h45) và Timor Leste vs Thái Lan (20h).