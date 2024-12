Theo lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay 4/12 rạng sáng 5/12, người hâm mộ bóng đá Việt Nam và thế giới hướng sự chú ý của mình tới các trận đấu tại giải Ngoại hạng Anh, La Liga hay Bundesliga.

MU sẽ đối đầu với Arsenal (Ảnh: Reuters).

Tại giải Ngoại hạng Anh 2024/2025 sẽ diễn ra các trận đấu của vòng 14. Trận cầu nhận được sự quan tâm lớn nhất là cuộc so tài của Arsenal vs MU. Hiện tại, MU đang thi đấu khởi sắc, Quỷ đỏ chỉ còn kém tốp 4 đúng 4 điểm. Do đó, nếu đánh bại Arsenal, MU sẽ tiến gần hơn nữa suất dự Cúp C1 châu Âu mùa giải năm sau.

Ngoài trận đấu giữa Arsenal vs MU, vòng 14 Ngoại hạng Anh còn có các trận đấu đáng chú ý khác như Man City gặp Nottingham, Newcastle - Liverpool hay Aston Villa - Brentford.

Bên cạnh giải Ngoại hạng Anh thì lịch thi đấu bóng đá hôm nay còn có các trận đấu đáng chú ý khác ở giải La Liga 2024/2025 và Bundesliga. Vào lúc 3h ngày 5/12, Real Madrid sẽ làm khách trên sân của Athletic Bilbao.