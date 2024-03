Theo lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay 31/3 và rạng sáng 1/4, người hâm mộ sẽ hướng sự chú ý của mình tới các trận đấu ở vòng 14 V-League 2023/2024 cũng như vòng 30 Ngoại hạng Anh 2023/2024.

Tại sân chơi V-League 2023/2024, ngày hôm nay diễn ra 4 trận đấu, đáng chú ý nhất là màn so tài của Thanh Hóa vs CAHN vào lúc 18h. Ở khung 19h15, Hà Nội FC vs Nam Định sẽ so tài tại Hàng Đẫy. Đây là 2 trận đấu hay và có ý nghĩa rất quan trọng trong cuộc đua vô địch.

Hà Nội FC đại chiến Nam Định.

Trong khi đó, theo lịch thi đấu bóng đá Ngoại hạng Anh hôm nay, người hâm mộ sẽ chứng kiến cuộc đại chiến của Man City vs Arsenal diễn ra vào lúc 22h30. Hai đội bóng này đang đua vô địch nên trận đấu được dự đoán hấp dẫn, kịch tính.

Ngoài các trận đấu ở vòng 14 V-League 2023/2024 và vòng 30 Ngoại hạng Anh, lịch bóng đá hôm nay còn một số trận đấu đáng chú ý khác ở các giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu.