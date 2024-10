Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay 31/10, các giải đấu đáng chú ý của châu Âu sẽ tiếp tục tại Italia và Tây Ban Nha, Tại Italia, 3 trận đấu cuối của vòng 10 Serie A được tổ chức gồm có: Genoa vs Fiorentina, Como vs Lazio và AS Roma vs Torino.

Ảnh: Getty

Trong đó, trận đấu đáng chú ý nhất là AS Roma vs Torino trên sân Olimpico. Cả 2 đội đều đang có phong độ khong quá tốt thời gian qua nên đội bóng nào giành chiến thắng ở cuộc đọ sức sắp tới sẽ có cơ hội vượt qua khỏi tình cảnh khó khăn.

Tại Tây Ban Nha, 15 trận đấu của vòng 1 Cúp Nhà vua Tây Ban Nha 2024/2025 sẽ diễn ra. Trong số các đội ra sân hôm nay có Atletico Madrid, Real Betis, Real Sociedad, những CLB có danh tiếng đang thi đấu ở La Liga.

Trong đó, Atletico Madrid đến làm khách của đội hạng 6 - UE Vic, Real Betis thi đấu trên sân CD Gévora trong khi FC Jove Español San Vicente (đội hạng 5) sẽ là đối thủ của Real Sociedad. Theo quy định của BTC, các CLB đang chơi ở La Liga tham dự vòng 1 Cúp Nhà vua sẽ thi đấu trên sân khách.