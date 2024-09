Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay 29/9, các giải đấu đáng chờ đợi diễn ra tại châu Âu và châu Á, bên cạnh đó là một số cuộc đọ sức ở vòng 3 V-League.

MU sẽ có trận đấu không dễ dàng. (Ảnh: Reuters).

Ở châu Á sẽ là 20 trận đấu cuối cùng tại vòng loại U20 châu Á 2025. Sau những cuộc đọ sức này, BTC có thể sẽ xác định được những đội đầu tiên giành quyền dự VCK. Đáng chú ý nhất ở loạt trận hôm nay là màn so tài giữa U20 Việt Nam và U20 Syria lúc 19h. Thêm 1 trận thắng nữa sẽ giúp thầy trò HLV Hứa Hiền Vinh chắc chắn có được tấm vé dự VCK.

Trong khi đó tại châu Âu, các giải VĐQG hàng đầu sẽ có nhiều màn đọ sức hấp dẫn. Tại Anh là trận MU - Tottenham trên sân Old Trafford lúc 22h30. Tại Tây Ban Nha có trận derby Madrid giữa Atletico Madrid và Real Madrid diễn ra lúc 2h rạng sáng 30/9.

Cũng theo lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay 29/9, 3 trận đấu ở V-League sẽ diễn ra. Quảng Nam vs Đà Nẵng (17h), SLNA vs Hà Tĩnh (18h) và CLB TP.HCM vs Hà Nội FC (19h15).