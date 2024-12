Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay 29/12, tâm điểm sẽ là các trận đấu sớm của vòng 19 giải Ngoại hạng Anh 2024/2025 với 6 trận đấu sớm.

Liverpool sẽ tiếp tục thăng hoa? (Ảnh: Reuters).

Vào khung 21h30, Man City sẽ đặt mục tiêu có 3 điểm trước một Leicester đang vật lộn với cuộc chiến trụ hạng. Thầy trò HLV Guardiola đang có chuỗi phong độ tệ hại và rất cần một chiến thắng để giải tỏa áp lực.

Khung 22h có 4 trận đấu gồm: Crystal Palace đối đầu Southampton, Everton gặp Nottingham Forest, Fulham chạm trán Bournemouth trong khi Tottenham đối đầu Wolves.

Vào 0h30 rạng sáng 30/12, Liverpool sẽ đến làm khách của West Ham United trong một trận đấu mà nếu thắng, thầy trò HLV Slot sẽ tiếp tục nới rộng khoảng cách với các đối thủ xếp sau.

Cũng theo lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay 29/12, Serie A sẽ tiếp diễn với 4 trận đấu tiếp theo của vòng 18.

Udinese vs Torino (18h30), Napoli vs Venezia (21h), Juventus vs Fiorentina (0h ngày 30/12) và trận cầu tâm điểm khởi tranh lúc 2h45 ngày 30/12 theo giờ Việt Nam giữa 2 đội bóng danh tiếng nhưng đang có phong độ trồi sụt là AC Milan và AS Roma.