Theo lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay 26/1, người hâm mộ bóng đá Việt Nam và thế giới sẽ hướng sự chú ý của mình tới các trận đấu ở sân chơi FA Cup 2023/2024.

Tottenham so tài với Chelsea ở FA Cup 2023/2024 (Ảnh: Getty).

Trận đấu đáng chú ý nhất là màn so tài của Tottenham vs Man City. Trận đấu này diễn ra vào lúc 3h ngày 27/1 (theo giờ Việt Nam). Ngoài trận đấu giữa Tottenham vs Man City thì cuộc chạm trán giữa Chelsea vs Aston Villa cũng nhận được sự quan tâm lớn của người hâm mộ.

Bên cạnh giải FA Cup 2023/2024, lịch thi đấu bóng đá hôm nay và rạng sáng 27/1 còn có những trận đấu đáng chú ý khác ở La Liga 2023/2024, Bundesliga hay Ligue 1.