Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay 23/1, rất nhiều giải đấu hấp dẫn trong nước và quốc tế diễn ra. Tại châu Âu, lượt trận thứ 7 vòng bảng Cúp C2 châu Âu tiếp tục được tổ chức với 16 trận còn lại.

Các cầu thủ MU tập luyện trước trận đấu đêm nay. (Ảnh: Reuters).

Trong số các trận đấu diễn ra hôm nay và rạng sáng mai 24/1 ở Cúp C2 châu Âu, MU là cái tên đáng chú ý nhất ra sân. Quỷ đỏ sẽ tiếp đón Rangers trên sân nhà Old Trafford vào lúc 3h rạng sáng 24/1. Nếu có 3 điểm, thầy trò HLV Amorim sẽ tiến gần hơn đến tấm vé vào chơi vòng knock-out.

Một số trận đấu đáng chú ý khác sẽ diễn ra hôm nay là Porto vs Olympiakos, Hoffenheim vs Tottenham Hotspur, Lazio vs Real Sociedad.

Cũng theo lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay 23/1, Cúp C1 Đông Nam Á tiếp tục với lượt trận thứ 4 bảng B. CLB CAHN đến làm khách của Kuala Lumpur City lúc 20h. Lúc 19h là trận Borneo gặp Kaya FC trong khi Lion City Sailors tiếp Buriram United lúc 18h30. Đây là lượt đấu mà nếu thắng, CLB CAHN sẽ thẳng tiến vào vòng bán kết của giải.

Trong khi đó, vòng 11 V-League 2024/2025 sẽ khởi tranh hôm nay 23/1 với trận đấu sớm giữa SLNA và Bình Dương lúc 18h.