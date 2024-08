Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay 21/8: Sôi động Cúp C1 châu Âu

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay 21/8, Cúp C1 Châu Âu và Cúp C1 Đông Nam Á 2024/2025 sẽ diễn ra sôi động.

Cúp C1 Châu Âu sẽ tiếp tục diễn ra sôi động đêm nay. (Ảnh: Getty).

Tại châu Âu, 4 cặp đấu của lượt đi vòng play-off Cúp C1 sẽ được tổ chức đồng thời vào 2h rạng sáng 22/8 (giờ Việt Nam) với các cặp đấu: Young Boys vs Galatasaray, Midtjylland vs Slovan Bratislava, Malmö vs Sparta Prague và Dinamo Kiev đối đầu Salzburg.

Những đội thắng chung cuộc ở các cặp đấu này sẽ giành quyền vào vòng đấu bảng của giải bóng đá danh giá nhất thế giới cấp CLB.

Trong khi đó, Cúp C1 Đông Nam Á sẽ diễn ra 3 trận đấu đầu tiên ở bảng A vào các khung giờ 18h, 18h30 và 20h. Lúc 18h là trận Thanh Hóa - Shan United trên sân Thanh Hóa. 18h30 là trận PSM Makassar đấu BG Pathum United trong khi trận muộn nhất là Terengganu chạm trán Svay Rieng.

Cũng theo lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay 21/8, một số giải đấu khác như U20 Nam Á, Cúp C3 châu Âu, các giải đấu cúp cấp CLB khu vực CONCACAF cũng đồng loạt được tổ chức.