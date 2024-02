Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay 21/2

Theo lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay 21/12 và rạng sáng 22/2, sân chơi Cúp C1 châu Âu 2023/2024 sẽ tiếp tục tranh tài với những trận đấu tiếp theo tại vòng 1/8.

Trong đêm nay sẽ diễn ra đồng loạt 2 trận đấu, đó là màn so tài của FC Porto vs Arsenal và Napoli vs Barcelona. Hai trận đấu này đều diễn ra vào lúc 3h ngày 22/2 (theo giờ Việt Nam).

Cúp C1 châu Âu tiếp tục diễn ra những trận đấu của vòng 1/8.

Ở trận đấu này, Arsenal được đánh giá cao hơn Porto. Phong độ của Pháo thủ trong những trận đấu gần đây ở giải quốc nội tương đối tốt. Do đó, dù phải làm khách, nhưng thầy trò HLV Mikel Arteta nếu chơi đúng sức vẫn có thể giành chiến thắng.

Trong khi đó, trận đấu giữa Napoli với Barcelona cũng được dự đoán hấp dẫn. Phong độ của Napoli ở giải quốc nội mùa này khá tệ nên dù có lợi thế sân nhà, nhưng đại diện Serie A được dự đoán sẽ gặp vô vàn khó khăn.