Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay 21/12, một số giải đấu hàng đầu châu Âu sẽ diễn ra vòng đấu cuối cùng trước kỳ nghỉ Giáng sinh và năm mới.

Barca gặp Atletico trong trận đấu tâm điểm hôm nay. (Ảnh: Reuters).

Tại Đức, các đội bóng ở Bundesliga sẽ thi đấu vòng 15 cuối tuần này trước khi bước vào kỳ nghỉ Đông, đón Giáng sinh và năm mới kéo dài trong 3 tuần. Trận đấu đáng chú ý nhất hôm nay sẽ là màn so tài giữa Bayer Leverkusen và Freiburg vào lúc 0h30 rạng sáng 22/12 theo giờ Việt Nam.

Tại Tây Ban Nha, các đội bóng sẽ thi đấu nốt vòng 18 La Liga trước khi nghỉ Đông gần 2 tuần. Ở vòng đấu này, trận cầu tâm điểm sẽ diễn ra trên sân của Barca khi đội bóng xứ Catalan sẽ chạm trán đội khách Atletico Madrid, CLB Tây Ban Nha đang có phong độ ổn định nhất thời gian gần đây. Đội nào thắng trong trận này sẽ có ưu thế lớn ở vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng trước khi bước vào năm mới. Cuộc đọ sức này bắt đầu lúc 3h rạng sáng 22/12 theo giờ Việt Nam.

Ngoại hạng Anh và Serie A là 2 giải đấu lớn không nghỉ trong dịp Giáng sinh và năm mới. Tại Ngoại hạng Anh, 2 trận đáng chú ý hôm nay là Aston Villa vs Man City (19h30) và Crystal Palace vs Arsenal (0h30 rạng sáng 22/12). Ở Serie A, trận cầu đáng xem nhất hôm nay là Genoa vs Napoli (lúc 0h rạng sáng 22/12).