Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay 19/2, tâm điểm sẽ là các trận lượt về vòng playoff knock-out của Cúp C1 châu Âu với màn đọ sức không thể bỏ qua giữa Real Madrid và Man City trên sân Bernabeu lúc 3h rạng sáng 20/2.

Real Madrid và Man City sẽ tạo nên trận cầu tâm điểm đêm nay. (Ảnh: Reuters).

Ở trận lượt đi, Real Madrid đã giữ lợi thế với chiến thắng 3-2 ngay tại sân Etihad. Dù vậy, khi luật bàn thắng sân khách đã bị hủy bỏ, cơ hội vẫn còn khá lớn với Man City.

Tại 3 trận đấu còn lại của lượt về vòng playoff knock-out của Cúp C1 châu Âu diễn ra hôm nay, Borussia Dortmund gặp Sporting Lisbon (0h45 ngày 20/2), PSG vs Brest (3h 20/2) và PSV vs Juventus (3h 20/2).

Vào rạng sáng 20/2 còn có 1 đội bóng lớn nữa ra sân là Liverpool khi CLB này đá sớm vòng 29 Ngoại hạng Anh gặp Aston Villa vào 2h30.

Cũng theo lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay 19/2, Cúp C2 châu Á sẽ bước vào loạt trận lượt về vòng 1/8 với 4 cặp đấu: Sanfrecce Hiroshima gặp Nam Định (17h), Bangkok United vs Sydney FC (19h), Shabab Al Ahli vs Al Wehdat (23h) và Al Taawoun vs Al Wakrah (1h rạng sáng 20/2).

Bên cạnh đó, vòng bảng Cúp C1 châu Á sẽ chính thức khép lại với 2 trận đấu Ulsan HD vs Sơn Đông (17h) và Cảng Thượng Hải gặp Yokohama F. Marinos (19h).