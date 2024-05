Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay 12/5, các trận đấu đáng chú ý ở Ngoại hạng Anh, các giải VĐQG hàng đầu châu Âu cũng như các màn đọ sức ở vòng 18 V-League 2023/2024.

MU gặp Arsenal là trận đấu đáng chú ý nhất hôm nay.

Tại giải Ngoại hạng Anh, hôm nay sẽ chỉ diễn ra 1 trận đấu giữa MU và Arsenal bắt đầu lúc 22h30. Đây là màn so tài có ý nghĩa then chốt đến cuộc đua vô địch mùa giải năm nay. Nếu giành chiến thắng, Arsenal sẽ có thêm cơ hội để đăng quang. Với Quỷ đỏ, 3 điểm là rất cần thiết với thầy trò HLV Ten Hag trong bối cảnh đã bị Chelsea tạm vượt lên.

Tại V-League, 3 trận đấu diễn ra trong ngày hôm nay gồm có: Thanh Hóa - Bình Dương (18h), CLB CAHN - Khánh Hòa (19h15), Hải Phòng FC - Quảng Nam (19h15). Người hâm mộ sẽ chờ đợi CLB CAHN phản ứng ra sao sau 2 trận thua liên tiếp.

Cũng theo lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay 12/5, một số trận đấu đáng xem khác là Bayern Munich vs Wolfsburg, Bochum vs Leverkusen (Bundesliga), Atletico Madrid vs Celta Vigo (La Liga), Atalanta vs AS Roma (Serie A) hay PSG gặp Toulouse (Ligue 1).