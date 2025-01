Theo lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay 12/1 và rạng sáng 13/1, người hâm mộ bóng đá Việt Nam sẽ hướng sự chú ý của mình tới sân chơi Cúp Quốc gia và các giải đấu hàng đầu châu Âu.

Ở đấu trường Cúp Quốc gia 2024/2025 sẽ diễn ra các trận đấu tiếp theo của vòng 1/8. Vào lúc 16h hôm nay 12/1, Bà Rịa Vũng Tàu so tài với Ninh Bình, trận HAGL vs Bình Phước diễn ra vào lúc 17h. Trong khi đó, Hà Nội FC vs Đồng Tháp so tài vào lúc 19h15.

Hôm nay sẽ diễn ra các trận đấu đáng chú ý của vòng 1/8 Cúp Quốc gia 2024/2025.

Ở giải vô địch quốc gia Tây Ban Nha, Atletico Madrid sẽ tiếp đón Osasuna trên sân nhà vào lúc 22h15. Nếu như giành chiến thắng ở trận đấu này, đoàn quân của HLV Simeone sẽ leo lên dẫn đầu bảng xếp hạng.

Ngoài các trận đấu ở Cúp Quốc gia cũng như La Liga, lịch thi đấu bóng đá hôm nay còn có trận Siêu kinh điển giữa Real Madrid với Barca tại Siêu cúp Tây Ban Nha diễn ra lúc 2h ngày 13/1. Đây là dịp để Kền kền trắng đòi món nợ thua 0-4 trước đại kình địch hồi đầu mùa giải.