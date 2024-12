Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay 10/12, Cúp C1 châu Âu bước vào lượt trận thứ 6 giai đoạn đấu bảng (League Phase) với nhiều trận đấu hấp dẫn.

Real Madrid có trận đấu khó khăn trên sân của Atalanta. (Ảnh: Reuters).

Vào khung 0h45 rạng sáng 11/12 có 2 trận đấu Dinamo Zagreb gặp Celtic và Girona chạm trán Liverpool. Nếu tiếp tục giành chiến thắng ở trên đất Tây Ban Nha, Liverpool sẽ có cơ hội sớm hoàn thành mục tiêu kết thúc League Phase trong tốp 8 đội dẫn đầu.

Ở khung 3h rạng sáng 11/12 có 7 trận đấu: Atalanta vs Real Madrid, Bayer Leverkusen vs Inter Milan, Brest vs PSV, Club Brugge vs Sporting Lisbon, Salzburg đấu PSG, Leipzig so tài Aston Villa và Shakhtar Donetsk chạm trán Bayern Munich.

Trong số này, trận cầu tâm điểm sẽ diễn ra trên sân Gewiss ở Italia giữa Atalanta và Real Madrid. Đội ĐKVĐ Real Madrid rất cần một chiến thắng để duy trì cơ hội vượt qua League Phase khi đang tạm thời giữ vị trí bấp bênh thứ 24.

Dù vậy, đây là nhiệm vụ không đơn giản với thầy trò HLV Ancelotti khi Atalanta đang sở hữu chuỗi 14 trận bất bại (trong đó có 12 trận thắng) còn Real Madrid thua đến 5 lần trong 14 trận gần nhât.

Trận đấu giữa Salzburg và PSG cũng được quan tâm khi PSG đang xếp hạng 25 và rất khát khao có 3 điểm để còn cơ hội đi tiếp. Nếu không thắng tại Áo, PSG xem như đã nói lời chia tay với Cúp C1 châu Âu năm nay ngay từ League Phase.