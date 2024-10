Lịch thi đấu và áp dụng VAR vòng 4 V-League 2024/2025

Theo lịch thi đấu vòng 4 V-League 2024/2025 sẽ diễn ra từ ngày 3/10. Ở vòng đấu này, có 2 trận đấu phải lùi lịch tới ngày 19/10 là cuộc so tài của Nam Định vs SLNA và Hà Nội FC vs CAHN.

Riêng đối với 2 trận đấu này, VPF cho biết, dự kiến sẽ áp dụng công nghệ VAR. Trong khi đó, 5 trận đấu còn lại thi đấu ngày 3 và 4/10 đều được áp dụng công nghệ VAR.

Vòng 4 V-League 2024/2025 có thể sẽ áp dụng VAR 100%.

Như vậy, nếu 2 trận đấu muộn của vòng 4 mà được áp dụng VAR thì V-League sẽ đi vào lịch sử khi lần đầu tiên tất cả các trận đấu trong một vòng đấu ở sân chơi cao nhất Việt Nam được áp dụng VAR.

Hiện tại, sau 3 vòng đấu, HAGL và Hà Tĩnh đang chia nhau 2 vị trí dẫn đầu với cùng 7 điểm. Thanh Hóa tạm đứng thú 3 với 6 điểm, hơn Hà Nội FC đội đứng thứ 4 về chỉ số phụ.