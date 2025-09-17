UEFA Champions League 2025-2026 tiếp diễn với 6 trận đấu diễn ra đêm nay 17/9 và sáng 18/9. Người hâm mộ bắt đầu được chứng kiến các cặp đấu giữa những đội bóng mạnh: Bayern Muinich đối đầu Chelsea, Liverpool chạm trán Atletico Madrid, Ajax gặp Inter Milan.

Lịch thi đấu UEFA Champions League 2025-2026 hôm nay 17/9

23h45: Olympiacos vs Pafos

23h45: Slavia Prague vs Bodo/Glimt

2h ngày 18/9: Ajax vs Inter Milan

2h ngày 18/9: Bayern Munich vs Chelsea

2h ngày 18/9: Liverpool vs Atletico Madrid

2h ngày 18/9: PSG vs Atalanta.

Liverpool đấu với Atletico Madrid ở trận ra quân.

Kết quả Cúp C1 mới nhất

Athletic Bilbao 0-2 Arsenal

PSV 1-3 Union SG

Benfica 2-3 Qarabag

Juventus 4-4 Dortmund

Real Madrid 2-1 Marseille

Tottenham 1-0 Villarreal .

Thể thức giải UEFA Champions League năm 2025

Tại vòng phân hạng, các đội bóng được chia thành 4 nhóm "hạt giống". Mỗi đội bóng sẽ chạm trán 2 đại diện của từng nhóm chứ không thi đấu hết với tất cả các đối thủ còn lại.

Trong trường hợp có từ 2 đội trở lên bằng điểm nhau, tiêu chí xếp hạng là hiệu số bàn thắng - bàn thua, tổng số bàn thắng, số bàn thắng trên sân khách, số trận thắng, số trận thắng trên sân khách, tổng thành tích của các đối thủ đã gặp.

Các câu lạc bộ thi đấu vòng phân hạng gồm 8 lượt trận, xác định 8 đội đứng đầu vào thẳng vòng 1/8. Nhóm xếp hạng 9 đên 24 thi đấu vòng play-off loại trực tiếp.

8 đội bóng bị loại sẽ kết thúc hành trình ở đấu trường châu Âu, không có suất chuyển xuống thi đấu tại Europa League.

Các vòng loại trực tiếp diễn ra theo thể thức 2 lượt (sân nhà, sân khách) không áp dụng luật bàn thắng sân khách. Chỉ có 1 trận chung kết (không lượt về), được tổ chức ở sân vận động Puskas Arena (Budapest, Hungary) vào ngày 30/5/2026.

Đọc thêm