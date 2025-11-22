Lịch thi đấu U17 Việt Nam tại vòng loại U17 châu Á 2026

Vòng loại U17 châu Á 2026 diễn ra từ 22/11 đến 30/11. U17 Việt Nam là chủ nhà bảng G. Thầy trò huấn luyện viên Cristiano Roland cạnh tranh suất dự vòng chung kết với các đối thủ U17 Malaysia, U17 Singapore, U17 Hong Kong (Trung Quốc), U17 Macau (Trung Quốc) và U17 Quần đảo Bắc Mariana.

Lịch thi đấu vòng loại U17 châu Á 2026 (bảng G)

Ngày 22/11

16h: U17 Hong Kong (Trung Quốc) vs U17 Macau (Trung Quốc)

19h: U17 Singapore vs U17 Việt Nam

19h: U17 Malaysia vs U17 Quần đảo Bắc Mariana

Vòng chung kết U17 châu Á được chiếu trực tiếp trên FPT Play.

Ngày 24/11

16h: U17 Malaysia vs U17 Hong Kong (Trung Quốc)

19h: U17 Việt Nam vs U17 Quần đảo Bắc Mariana

19h: U17 Singapore vs U17 Macau (Trung Quốc)

Ngày 26/11

16h: Quần đảo Bắc Mariana vs Singapore

19h: U17 Việt Nam vs U17 Hong Kong (Trung Quốc)

19h: U17 Macau (Trung Quốc) vs U17 Malaysia

Ngày 28/11

16h: U17 Malaysia vs U17 Singapore

19h: U17 Macau (Trung Quốc) vs U17 Việt Nam

19h: U17 Hong Kong (Trung Quốc) vs U17 Quần đảo Bắc Mariana

Ngày 30/11

16h: U17 Quần đảo Bắc Mariana vs U17 Macau (Trung Quốc)

19h: U17 Việt Nam vs U17 Malaysia

19h: U17 Singapore vs U17 Hong Kong (Trung Quốc)

Thể thức vòng loại U17 châu Á 2026

38 đội bóng chia làm 7 bảng đấu. Chỉ có đội đầu bảng mới giành quyền tham dự vòng chung kết U17 châu Á 2026 diễn ra tại Ả Rập Xê Út. Đây là thể thức mới, lần đầu tiên được áp dụng và khắc nghiệt hơn so với những năm trước. Các đội vào tứ kết của giải U17 châu Á 2025 không cần thi đấu vòng loại.

Ở mỗi bảng đấu, các đội bóng được xếp hạng dựa trên số điểm. Nếu có 2 đội trở lên bằng điểm nhau, tiêu chí phân hạng là kết quả đối đầu (số điểm, hiệu số bàn thắng - bàn thua, số bàn thắng tính riêng trong các trận đối đầu giữa những đội bằng điểm với nhau).

Danh sách U17 Việt Nam

Thủ môn: Chu Bá Huấn (Hà Nội), Nguyễn Tuấn Vũ (Thanh Hóa), Lý Xuân Hòa (PVF);

Hậu vệ: Trần Xuân Toàn (CAHN), Nguyễn Mạnh Cường (Thể Công), Nguyễn Huỳnh Đăng Khoa, Nguyễn Ngọc Anh Hào (PVF), Trần Hoàng Việt (Hà Nội), Quán Thành Công (SLNA), Phạm Minh Cương (Huế);

Tiền vệ: Đào Quý Vương (Hà Nội), Nguyễn Hiệp Đại Việt Nam (Nam Định), Nguyễ Minh Thủy (SLNA), Chu Ngọc Nguyễn Lực (Hà Nội), Trương Nguyễn Duy Khang (PVF), Triệu Đình Vỹ (Thể Công);

Tiền đạo: Lê Trọng Đại Nhân, Trần Trí Dũng (Thể Công), Nguyễn Văn Dương (PVF), Trần Ngọc Sơn (SLNA), Trần Mạnh Quân (Hà Nội), Lê Sỹ Bách (PVF), Vũ Long Nhật (CAHN).