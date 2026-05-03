Lịch thi đấu U17 Việt Nam tại giải U17 châu Á 2026 mới nhất

U17 Việt Nam tranh tài tại vòng chung kết U17 châu Á 2026 diễn ra ở Ả Rập Xê Út từ 5/5 đến 22/5. Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Cristiano Roland, U17 Việt Nam tham vọng vượt qua vòng bảng, qua đó giành quyền góp mặt tại U17 World Cup .

Lịch thi đấu U17 Việt Nam tại VCK U17 châu Á 2026

Ngày 7/5 - 0h: U17 Việt Nam vs U17 Yemen

Ngày 10/5 - 23h: U17 Việt Nam vs U17 Hàn Quốc.

Ngày 14/5 - 0h: U17 Việt Nam vs U17 UAE.

Trước khi tham dự VCK U17 châu Á 2026, đội tuyển Việt Nam đã giành chức vô địch Giải U17 Đông Nam Á. (Nguồn: VFF)

Thông tin U17 Việt Nam

Vòng chung kết U17 châu Á 2026 quy tụ 16 đội, được chia thành 4 bảng đấu. Hai đội dẫn đầu mỗi bảng không chỉ giành vé vào tứ kết mà còn có suất tham dự U17 World Cup 2026. Vì vậy, mục tiêu thiết thực của U17 Việt Nam là cán đích trong top 2 vòng bảng để tự quyết tấm vé đi tiếp.

U17 Việt Nam được dự báo sẽ gặp nhiều khó khăn khi nằm chung bảng C với các đối thủ đáng gờm như U17 Hàn Quốc, U17 UAE và U17 Yemen. Đây là bảng đấu rất “nặng ký”, bởi cả 3 đội đều giàu kinh nghiệm và có nền tảng thể lực vượt trội. Trong số này, Hàn Quốc được xem là ứng viên khó đánh bại nhất, khiến cuộc cạnh tranh cho vị trí nhì bảng trở thành hướng đi khả thi hơn với đại diện Việt Nam.

Trong trường hợp U17 Qatar vượt qua vòng bảng, U17 Việt Nam vẫn có hy vọng giành vé tham dự World Cup nếu trở thành đội thứ ba có thành tích tốt nhất.

Trước khi bước ra sân chơi châu lục, U17 Việt Nam đã giành chức vô địch tại U17 Đông Nam Á 2026. Đà thăng hoa cùng sự tự tin chính là nền tảng giúp các cầu thủ trẻ sẵn sàng đối đầu với những đội bóng hàng đầu châu Á.

Trước đó, tại vòng loại U17 châu Á 2026 diễn ra vào tháng 11/2025, đội bóng trẻ này thể hiện sức mạnh vượt trội khi thắng trọn vẹn 5 trận, qua đó thành công giành 15 điểm. Không chỉ vậy, họ còn gây ấn tượng mạnh với 30 bàn thắng ghi được và không để thủng lưới lần nào, qua đó hiên ngang tiến vào vòng chung kết với vị trí đầu bảng.

Sau hành trình di chuyển từ Hà Nội khởi hành lúc 2h sáng 1/5, nối chuyến tại Doha, đội tuyển U17 Việt Nam đã đặt chân tới Jeddah vào lúc 10h giờ địa phương cùng ngày (14h giờ Việt Nam), chính thức bước vào giai đoạn chuẩn bị cuối cùng cho Vòng chung kết U17 châu Á 2026.

Vòng chung kết U17 châu Á 2026 sẽ diễn ra từ ngày 5 đến 22/5 trên sân vận động King Abdullah Sports City, Jeddah, Ả Rập Xê Út.