Theo kết quả bốc thăm vòng tứ kết Cúp C1 châu Âu 2023/2024, người hâm mộ bóng đá trên toàn thế giới được chứng kiến trận chung kết sớm, đó là màn so tài của Real Madrid vs Man City. Trận đấu lượt đi của cặp đấu này diễn ra vào lúc 2h ngày 10/4.

Lịch thi đấu lượt đi tứ kết Cúp C1 châu Âu 2023/2024

Trong khi đó, cặp đấu giữa Arsenal vs Bayern Munich cũng hấp dẫn không kém. Arsenal có lịch sử đối đầu không tốt với Bayern Munich ở đấu trường Cúp C1 châu Âu, nhưng Pháo thủ lại đang có phong độ tốt.

Hai cặp đấu còn lại là cuộc so tài của PSG vs Barca và Atletico Madrid vs Dortmund. Đây là các cặp đấu được dự đoán hấp dẫn và kịch tính.