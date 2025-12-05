Lịch thi đấu SEA Games 33 ngày 5/12 mới nhất: Đội tuyển Việt Nam chạm trán Malaysia

Trong ngày thi đấu 5/12 của SEA Games 33, có 3 nội dung diễn ra là bóng đá nữ, bóng đá nam và bóng chày.

Ở môn bóng đá nữ, đội tuyển nữ Việt Nam bắt đầu hành trình bảo vệ tấm HCV với trận gặp Malaysia. Nằm ở bảng đấu khó khăn cùng với Malaysia, Myanmar và Philippines, thầy trò HLV Mai Đức Chung cần chắt chiu từng điểm số và hiệu số bàn thắng bại để có thể giành vé vào bán kết. Cùng ngày, 2 đối thủ nặng ký của tuyển Việt Nam là Myanmar và Philippines cũng có màn so tài.

Đội tuyển nữ Việt Nam đang là ĐKVĐ SEA Games

Môn bóng đá nam, bảng C chính thức khởi tranh với cặp đấu U22 Myanmar vs U22 Philippines. Cả 2 đội đều là những ẩn số tại SEA Games 33.

Lịch thi đấu SEA Games 33 ngày 5/12

Môn bóng đá nữ

16h00 Myanmar vs Philippines

18h30 Việt Nam vs Malaysia

Môn bóng đá nam

18h00 U22 Myanmar vs U22 Philippines

Lịch thi đấu bóng đá nữ SEA Games 33



