  Về trang chủ

Lịch thi đấu SEA Games 33 ngày 5/12 mới nhất: Đội tuyển Việt Nam chạm trán Malaysia

KDH |

Toàn bộ lịch thi đấu SEA Games 33 ngày 5/12.

Trong ngày thi đấu 5/12 của SEA Games 33, có 3 nội dung diễn ra là bóng đá nữ, bóng đá nam và bóng chày.

Ở môn bóng đá nữ, đội tuyển nữ Việt Nam bắt đầu hành trình bảo vệ tấm HCV với trận gặp Malaysia. Nằm ở bảng đấu khó khăn cùng với Malaysia, Myanmar và Philippines, thầy trò HLV Mai Đức Chung cần chắt chiu từng điểm số và hiệu số bàn thắng bại để có thể giành vé vào bán kết. Cùng ngày, 2 đối thủ nặng ký của tuyển Việt Nam là Myanmar và Philippines cũng có màn so tài.

Lịch thi đấu SEA Games 33 ngày 5/12 mới nhất: Đội tuyển Việt Nam chạm trán Malaysia - Ảnh 1.

Đội tuyển nữ Việt Nam đang là ĐKVĐ SEA Games

Môn bóng đá nam, bảng C chính thức khởi tranh với cặp đấu U22 Myanmar vs U22 Philippines. Cả 2 đội đều là những ẩn số tại SEA Games 33.

Lịch thi đấu SEA Games 33 ngày 5/12

Môn bóng đá nữ

16h00 Myanmar vs Philippines

18h30 Việt Nam vs Malaysia

Môn bóng đá nam

18h00 U22 Myanmar vs U22 Philippines

Lịch thi đấu bóng đá nữ SEA Games 33


Ngày

Giờ

Vòng đấu

Trận Đấu

4/12/2025

18:30

Bảng A

Thái Lan vs Indonesia

5/12/2025

16:00

Bảng B

Myanmar vs Phillippines

5/12/2025

18:30

Bảng B

Việt Nam vs Malaysia

7/12/2025

16:30

Bảng A

Singapore vs Indonesia

8/12/2025

16:00

Bảng B

Malaysia vs Myanmar

8/12/2025

18:30

Bảng B

Philippines vs Việt Nam

10/12/2025

18:30

Bảng A

Thái Lan vs Singapore

11/12/2025

16:00

Bảng B

Philippines vs Malaysia

11/12/2025

16:00

Bảng B

Việt Nam vs Myanmar

14/12/2025

16:00

Bán kết 1

Nhất Bảng A vs Nhì Bảng B

14/12/2025

18:30

Bán kết 2

Nhất Bảng B vs Nhì Bảng A

17/12/2025

15:30

Tranh HCĐ

Thua Bán kết 1 vs Thua Bán kết 2

17/12/2025

19:30

Chung kết

Thắng Bán kết 1 vs Thắng Bán kết 2

Tags

đội tuyển Việt Nam

Indonesia

malaysia

đội tuyển nữ Việt Nam

Mai Đức Chung

bóng đá nữ

SEA Games

SEA Games 33

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại