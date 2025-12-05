Lịch thi đấu SEA Games 33 ngày 5/12 mới nhất: Đội tuyển Việt Nam chạm trán Malaysia

Trong ngày thi đấu 5/12 của SEA Games 33, có 3 nội dung diễn ra là bóng đá nữ, bóng đá nam và bóng chày.
Ở môn bóng đá nữ, đội tuyển nữ Việt Nam bắt đầu hành trình bảo vệ tấm HCV với trận gặp Malaysia. Nằm ở bảng đấu khó khăn cùng với Malaysia, Myanmar và Philippines, thầy trò HLV Mai Đức Chung cần chắt chiu từng điểm số và hiệu số bàn thắng bại để có thể giành vé vào bán kết. Cùng ngày, 2 đối thủ nặng ký của tuyển Việt Nam là Myanmar và Philippines cũng có màn so tài.
Môn bóng đá nam, bảng C chính thức khởi tranh với cặp đấu U22 Myanmar vs U22 Philippines. Cả 2 đội đều là những ẩn số tại SEA Games 33.
Lịch thi đấu SEA Games 33 ngày 5/12
Môn bóng đá nữ
16h00 Myanmar vs Philippines
18h30 Việt Nam vs Malaysia
Môn bóng đá nam
18h00 U22 Myanmar vs U22 Philippines
Lịch thi đấu bóng đá nữ SEA Games 33
Ngày
Giờ
Vòng đấu
Trận Đấu
4/12/2025
18:30
Bảng A
Thái Lan vs Indonesia
5/12/2025
16:00
Bảng B
Myanmar vs Phillippines
5/12/2025
18:30
Bảng B
Việt Nam vs Malaysia
7/12/2025
16:30
Bảng A
Singapore vs Indonesia
8/12/2025
16:00
Bảng B
Malaysia vs Myanmar
8/12/2025
18:30
Bảng B
Philippines vs Việt Nam
10/12/2025
18:30
Bảng A
Thái Lan vs Singapore
11/12/2025
16:00
Bảng B
Philippines vs Malaysia
11/12/2025
16:00
Bảng B
Việt Nam vs Myanmar
14/12/2025
16:00
Bán kết 1
Nhất Bảng A vs Nhì Bảng B
14/12/2025
18:30
Bán kết 2
Nhất Bảng B vs Nhì Bảng A
17/12/2025
15:30
Tranh HCĐ
Thua Bán kết 1 vs Thua Bán kết 2
17/12/2025
19:30
Chung kết
Thắng Bán kết 1 vs Thắng Bán kết 2