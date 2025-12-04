Lịch thi đấu SEA Games 33 ngày 4/12 mới nhất: Thái Lan so tài với Indonesia

Trong ngày thi đấu 4/12 của SEA Games 33, có 2 nội dung diễn ra là bóng đá nữ và polo.
Ở môn bóng đá nữ, đội chủ nhà Thái Lan ra quân bằng trận đấu với Indonesia. Được xếp vào bảng đấu tương đối nhẹ nhàng cùng Singapore và Indonesia, tuyển nữ Thái Lan đặt mục tiêu đứng đầu bảng.
Môn polo thuộc nhóm các môn thể thao cưỡi ngựa diễn ra 2 cặp đấu Indonesia vs Philippines và Malaysia vs Brunei. Đoàn Việt Nam không cử VĐV tham dự bộ môn này.
Lịch thi đấu SEA Games 33 ngày 4/12
Môn bóng đá nữ
18h30 Indonesia vs Thái Lan
Môn Polo
16h00 Indonesia vs Philippines
18h00 Brunei vs Malaysia
Lịch thi đấu bóng đá nữ SEA Games 33
|
Ngày
|
Giờ
|
Vòng đấu
|
Trận Đấu
|
4/12/2025
|
18:30
|
Bảng A
|
Thái Lan vs Indonesia
|
5/12/2025
|
16:00
|
Bảng B
|
Myanmar vs Phillippines
|
5/12/2025
|
18:30
|
Bảng B
|
Việt Nam vs Malaysia
|
7/12/2025
|
16:30
|
Bảng A
|
Singapore vs Indonesia
|
8/12/2025
|
16:00
|
Bảng B
|
Malaysia vs Myanmar
|
8/12/2025
|
18:30
|
Bảng B
|
Philippines vs Việt Nam
|
10/12/2025
|
18:30
|
Bảng A
|
Thái Lan vs Singapore
|
11/12/2025
|
16:00
|
Bảng B
|
Philippines vs Malaysia
|
11/12/2025
|
16:00
|
Bảng B
|
Việt Nam vs Myanmar
|
14/12/2025
|
16:00
|
Bán kết 1
|
Nhất Bảng A vs Nhì Bảng B
|
14/12/2025
|
18:30
|
Bán kết 2
|
Nhất Bảng B vs Nhì Bảng A
|
17/12/2025
|
15:30
|
Tranh HCĐ
|
Thua Bán kết 1 vs Thua Bán kết 2
|
17/12/2025
|
19:30
|
Chung kết
|
Thắng Bán kết 1 vs Thắng Bán kết 2