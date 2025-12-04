Lịch thi đấu SEA Games 33 ngày 4/12 mới nhất: Thái Lan so tài với Indonesia

Trong ngày thi đấu 4/12 của SEA Games 33, có 2 nội dung diễn ra là bóng đá nữ và polo.

Ở môn bóng đá nữ, đội chủ nhà Thái Lan ra quân bằng trận đấu với Indonesia. Được xếp vào bảng đấu tương đối nhẹ nhàng cùng Singapore và Indonesia, tuyển nữ Thái Lan đặt mục tiêu đứng đầu bảng.

Đội tuyển nữ Thái Lan đặt mục tiêu giành HCV SEA Games 33

Môn polo thuộc nhóm các môn thể thao cưỡi ngựa diễn ra 2 cặp đấu Indonesia vs Philippines và Malaysia vs Brunei. Đoàn Việt Nam không cử VĐV tham dự bộ môn này.

Lịch thi đấu SEA Games 33 ngày 4/12

Môn bóng đá nữ

18h30 Indonesia vs Thái Lan

Môn Polo

16h00 Indonesia vs Philippines

18h00 Brunei vs Malaysia

Lịch thi đấu bóng đá nữ SEA Games 33