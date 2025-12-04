  Về trang chủ

Lịch thi đấu SEA Games 33 ngày 4/12 mới nhất: Thái Lan so tài với Indonesia

KDH |

Toàn bộ lịch thi đấu SEA Games 33 ngày 4/12.

Trong ngày thi đấu 4/12 của SEA Games 33, có 2 nội dung diễn ra là bóng đá nữ và polo.

Ở môn bóng đá nữ, đội chủ nhà Thái Lan ra quân bằng trận đấu với Indonesia. Được xếp vào bảng đấu tương đối nhẹ nhàng cùng Singapore và Indonesia, tuyển nữ Thái Lan đặt mục tiêu đứng đầu bảng.

Đội tuyển nữ Thái Lan đặt mục tiêu giành HCV SEA Games 33

Đội tuyển nữ Thái Lan đặt mục tiêu giành HCV SEA Games 33

Môn polo thuộc nhóm các môn thể thao cưỡi ngựa diễn ra 2 cặp đấu Indonesia vs Philippines và Malaysia vs Brunei. Đoàn Việt Nam không cử VĐV tham dự bộ môn này.

Lịch thi đấu SEA Games 33 ngày 4/12

Môn bóng đá nữ

18h30 Indonesia vs Thái Lan

Môn Polo

16h00 Indonesia vs Philippines

18h00 Brunei vs Malaysia

Lịch thi đấu bóng đá nữ SEA Games 33

Lịch thi đấu bóng đá nữ SEA Games 33

Ngày

Giờ

Vòng đấu

Trận Đấu

4/12/2025

18:30

Bảng A

Thái Lan vs Indonesia

5/12/2025

16:00

Bảng B

Myanmar vs Phillippines

5/12/2025

18:30

Bảng B

Việt Nam vs Malaysia

7/12/2025

16:30

Bảng A

Singapore vs Indonesia

8/12/2025

16:00

Bảng B

Malaysia vs Myanmar

8/12/2025

18:30

Bảng B

Philippines vs Việt Nam

10/12/2025

18:30

Bảng A

Thái Lan vs Singapore

11/12/2025

16:00

Bảng B

Philippines vs Malaysia

11/12/2025

16:00

Bảng B

Việt Nam vs Myanmar

14/12/2025

16:00

Bán kết 1

Nhất Bảng A vs Nhì Bảng B

14/12/2025

18:30

Bán kết 2

Nhất Bảng B vs Nhì Bảng A

17/12/2025

15:30

Tranh HCĐ

Thua Bán kết 1 vs Thua Bán kết 2

17/12/2025

19:30

Chung kết

Thắng Bán kết 1 vs Thắng Bán kết 2
