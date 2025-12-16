Lịch thi đấu SEA Games 33 ngày 16/12: Chờ Nguyễn Thị Oanh lập hat-trick HCV

Kết thúc ngày thi đấu 15/12, đoàn thể thao Việt Nam giành thêm 5 HCV, 11 HCB và 3 HCĐ, qua đó tiếp tục giữ vị trí thứ 3 trên bảng tổng sắp với 40 HCV, 47 HCB và 70 HCĐ. Indonesia đứng thứ hai với 52 HCV (kèm 65 HCB, 64 HCĐ), trong khi chủ nhà Thái Lan tiếp tục bỏ xa phần còn lại khi đã có tới 145 HCV, 87 HCB và 59 HCĐ.

Ngày 16/12 cũng là ngày thi đấu cuối cùng của môn điền kinh tại SEA Games 33. Hàng loạt nội dung chung kết diễn ra, hứa hẹn mang đến cơ hội bứt phá cho đoàn Việt Nam. Tâm điểm đặc biệt dồn về nội dung 3.000m vượt chướng ngại vật nữ, nơi Nguyễn Thị Oanh tiếp tục xuất trận. Sau khi hoàn tất cú đúp HCV ở 5.000m và 10.000m, “cô gái vàng” của điền kinh Việt Nam đứng trước cơ hội khép lại SEA Games 33 bằng cú hat-trick HCV đầy ấn tượng.

Ở nội dung 10.000m nam, Nguyễn Trung Cường được kỳ vọng tiếp tục phong độ cao sau tấm HCV ở 3.000m vượt chướng ngại vật. Các nội dung tiếp sức 4x400m nam và nữ cũng rất đáng chú ý khi đội hình Việt Nam sở hữu nhiều gương mặt dày dạn kinh nghiệm như Trần Nhật Hoàng, Tạ Ngọc Tưởng, Quách Thị Lan hay Nguyễn Thị Ngọc.

Ngoài điền kinh, các môn đua thuyền như canoeing và rowing bước vào loạt chung kết quan trọng. Việt Nam có khả năng cạnh tranh HCV ở nhiều nội dung thế mạnh như thuyền đơn nam, thuyền đôi nữ, thuyền bốn nam hạng nhẹ và thuyền bốn nữ.

Trong ngày thi đấu này, đoàn thể thao Việt Nam còn tham gia tranh tài ở nhiều môn khác gồm bắn cung, bắn súng, cờ vua, đấu kiếm, pencak silat, muay, boxing, xe đạp đường trường, futsal, bóng chuyền, cử tạ và kéo co.

Đặc biệt, kickboxing tiếp tục được chờ đợi sẽ mang về thêm thành tích cao. Ở hai kỳ SEA Games gần nhất, Việt Nam từng giành tổng cộng 9 HCV ở môn này, và trên đất Thái Lan – cái nôi của các võ đài chuyên nghiệp, các trận chung kết hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn.